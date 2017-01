Solitaire i Minesweeper su izmišljeni sa jednom namjerom

Najpoznatije kompjuterske igre, soliraire i minolovac (minesweeper), dizajnirane su kako bi ljudi naučili vještine potrebne za korišćenje računara.



Na primjer, Soliter soliraire se pojavio 1990. godine kako bi naučio ljude kako se koristi miš. Micosoftu je bilo potrebno da se korisnici računara, koji su do tada redovno ispisivali komande, naviknu na to se služe “povuci i pusti” funkcijom. A koji je bolji način od toga da povlačite i otpuštate karte, i to činite satima?

Zanimljivo je da je soliraire uspio u tome, pa su sati i sati radne produktivnosti utrošeni na slaganje karata.

Minolovac, koji je pušten u opticaj 1992. godine, dizajniran je takođe kako bi se korisnici zbližili s mišem, ali ovaj put s konceptom desnog i lijevog klika.

Microsoft je želio da ove akcije postanu nagonske, a uspio je u tome da se to zaista dogodi dok su se ljudi zabavljali.

2012. godine Microsoft je pustio u opticaj Windows 8 bez ovih klasičnih igara, iako su ih korisnici mogli da ih skinu besplatno s interneta.

Naime, glavni cilj ove dve igre je ostvaren, pa su Windowsi izašli na tržište bez njih. Ali, izgleda da su shvatili koliku su grešku učinili, jer su ih vratili u sklopu Windows 10 (postoji teorija da bi soliraire ovaj put trebalo da nauči ljude kako koristiti Windows Store).

Nažalost, Microsoft je nastavio tradiciju osmice, da igra dolazi u kompletu s oglasima, pa ako želite da igrate soliraire bez reklama (a niste skloni ilegalnom skidanju igara), moraćete da platite 1.49 dolara za takvu verziju, piše Business Insider.