Šolaja za ATV: Ne bi me čudilo da se Jugoslavija ponovo formira

Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka u Banjaluci izjavio je komentarišući trendove u svjetskoj politici da očekuje da će nakon procesa usitnjavanja usljediti proces ukrupljivanja država što bi na kraju moglo dovesti i do ponovnog formiranja Jugoslavije.

Komentarišući situaciju sa Kosovom i Metohijom Šolaja ističe da su zemlje koje su priznale njegovu nezavisnost uvalile Evropskoj uniji vruć krompir.

“Sve je bilo dobro dok su se usitnjavali Sovjetski savez i Jugoslavija, a kada se pojavljuje slučaj Škotske, dvije belgijske pokrajine, pa Katalonija, a uz nju i Baskija i Andaluzija, sada se vidi da to nije bilo rješenje i države se ponovo okreću okrupljavanju i velikoj državi. Ne bi me to čudilo da se sve završi nekom rekompozicijom Jugoslavije za 15 godina. To se desilo dva puta u istoriji”, rekao je Šolaja gostujući u emiji 5do7 Alternativne televizije.

Govoreći o konfrotacija između istoka i zapada napominje da se ona polako zagrijava još od 2007. godine i Minhenske konferencije.

“Tada je Putin bio vrlo oštar kada je rekao da se zapadna Evropa ne drži dogovorenih mjera o kontroli konvencionalnog oružja dok je to Rusija uradila. Tražio je da se Evropa svede u konvencionalnom oružju na dogovorene mjere. Tada počinje retorika protiv Rusije. Vidjeli smo da SAD, Kanada i evropske države ponovo iskorištavaju situaciju i kada Rusija pripaja Krim i ponovo počinje snažna antiruska politička retorika i naoružavanje okolnih država”, rekao je Šolaja.

Kaže da se u poslednjih nekoliko godina situacija dramatično pogoršala, prvo sa optužbama iz SAD da je Rusija podrivala američke izbore tako što je onemogućavala da Hilari Klinton pobijedi, a pomagala Donaldu Trampu.

“2003. godine kada su se SAD spremale da napadnu Irak povod za rat je bio navodno djelovanje Sadama Huseina i napad hemijskim oružjem na Kurde. Tada je odluka donesena na osnovu istraživanja britanskih agencija.Na čelu te akcije je bio Metju Rajkroft, koji će kasnije biti i britanski ambasador u BiH, a kasnije se demantuje to ali Sadam Husein je već zbačen sa vlasti, a u Iraku imate 50-60 mrtvih dnevno. Ova situacija sa slučajem Skripalj podsjeća me na to”, izjavio je Šolaja.

Ističe da nije siguran da je svijet na ivici novog rata, ali napominje da se definitivno zaoštrava konfrotacija istoka i zapada.

“Proizvedete motiv koji vama odgovara da bi ga mogli zloupotrebljavati u svoju korist. Ta situacija dolazi u predvječerje izbora u Rusiji, gdje se iz svemira vidi da će Putin trijumfovati. Možda su mislili da neka akcija protiv Putina može da preokrene glasačko tijelo”, komentariše Šolaja slučaj Skripalj i protjerivanje diplomata.

Dodaje da se to na ovim prostorima gleda politički a ispod površine i u osnovi toga konflikta je ekonomija.

“Rusija je iskoristila sankcije da nadoknađuje ono što nije imala a to je i brži tehnološki razvoj. Zapadu to ne odgovara. Kada god Rusija postane opasnost za Evropu odmah se reaguje. Mi volimo sve da gledamo crno i bijelo ali to treba nijansirati. Protjerivanje diplomata je samo jedan alat ili igra gdje se prebrojavaju diplomate. Za hladni rat nam nedostaje trka u oružju”, smatra Šolaja.

(ATV)