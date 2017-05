Šok za banjalučke vlasti: Zeleni most nije za saobraćaj!

U jeku sanacije Zelenog mosta, za gradske oce stigla je šokantna vijest – most ni poslije rekonsrtrukcije neće biti bezbjedan za saobraćaj, jer je glavna, ćelična konstrukcija dotrajala.

To je potvrdila struka nakon što su izašli na teren.

“Glavna čelična konstrukcija, znači rešetka ne može da izdrži ni najopsnovnija opterećenja, jer je došlo do korozije tih glavnih štapova rešetke, naročito donjeg pojasa, koji preuzimaju sva opterećenja na mostu. Zaključeno je i svi se slažemo sa tim da bi tu trebalo izgraditi novi most, ovo, te sanacije se ne isplate”, Anđelko Cumbo, naučni saradnik za građevinarstvo na Institutu za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS.

Prema prvim procjenama izgradanja novog mosta koštala bi oko tri i po miliona maraka, za šta u gradskoj kasi nema novca, bar ne ove godine.

Iako su iz Instituta za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, zaključili da ni nakon sanacije Zeleni most neće biti bezbijedan za odvijanje saobraćaja motornih vozila , iz Gradske uprave pokušavaju da iznađu neko rješenje da ovaj most ostane u upotrebi narednih godinu dana, kada bi trebalo da se počne sa izgradnjom novog mosta.

Zbog toga su se ponovo obratili Institutu sa zahtjevom za dodatne analize i hitne intervencije , kojima bi se ojačala konstukcija mosta.

“Mi se ipak nadamo, ja ne dajem garanciju, očekujemo taj nalaz, ali se nadamo da ćemo uspostaviti saobraćaj. Rok je bio, po ovom roku za investiciono održavanje da se ti radovi završe do 30.06. Moguće da se produži koji dan zbog ovih novih okolnosti ali evo naša je nada i želja da se to zaista desi, da imamo most ponovo u funkciji”, rekao je Slaviša Sandić, v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve u Gradskoj upravi Banjaluka.

Sve to nije obradovalo ni građane. Kažu da ne vide svrhu sanacije koja neće biti jeftina, a koja će mostu pordužiti vijek samo godinu dana.

Zeleni most trebalo bi da bude poveznica istočnog i zapadnog tranzita, ali to podrazumijeva dvije saobraćajne trake, što, opet, podrazumijeva i novi most. On bi riješio i velike saobraćajne gužve u tom dijelu grada.