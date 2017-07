Šok u Londonu: Miler eliminisao Nadala!

Kraj za Vavrinku, Džumhur lagano do drugog kola

Rafael Nadal eliminisan je sa Vimbldona, pošto ga je u osmini finala poslije spektakularne borbe savladao Žil Miler, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15.

U najboljem meču dosadašnjeg turnira Luksemburžanin je pokazao nevjerovatnu snagu i poslije čak četiri sata i 51. minuta igre savladao favorizovanog Španca.

Miler će u narednom kolu igrati sa Marinom Čilićem koji je lako savladao Bautisu Aguta.

Ovaj meč svakako će u ući u istoriji Vimbldona, kao jedno od velikih iznenađenja, pošto je Nadal bio aspolutni favorit u meču. Znalo da Miler može da stvori neke probleme Špancu, ali ovo niko nije mogao da pretpostavi.

Od početka meča Miler je pokazao da nikako neće biti u podređenom položaju i da će Rafa morati žestoko da se pomuči kako bi prošao u čevrtfinale.

Obojica tenisera su u ovodu čuvala svoje servis gemove, a onda je uslijedio prvi od nekoliko “šokova” – Luksemburžanin oduzima servis gem Špancu i dolazi do prednosti od 4:2.

U narednom gemu drugi igrač svijeta imao je priliku da odmah napravi riberejk, ali je Miler odličnim servisom to uspio da izbjegne, pa je tako potvrdio brejk, 5:2.

Do kraja seta Rafa nije uspeo da priprijeti i tako Miler dobija prvi set sa 6:3 i najvaljuje moguće iznenađenje.

Drugi set ista priča – Miler igra fenomenalno, dok Nadal neprepoznatljivo dosta griješi i poklanja poene Luksemburžaninu.

26. igrač svijeta odlučujući brejk pravi u devetom gemu i tako dolazi do prilike da servira za velikih 2:0 u setovima. Hladnokrvno Miler to rješava i time dolazi do ogromnih 2:0.

Međutim, svima je poznato koliki je borac Nadal i svi su očekivali veliki povratak Španca. To se upravo i desilo u trećem i četvrtom setu u kojima je Rafa znatno podigao nivo igre, dok je Miler očekivano pao.

Treći set drugi reket svijeta dobija sa 6:3, dok u četvrtom protivnika lomi u šestom gemu kada pravi brejk koji je do kraja držao, 6:4.

Onda je uslijedio pravi spektakl u petom setu, koji je trajao čak dva sata i 15 minuta igre.

Milera nije poljuljalo to što je izgubio dva seta zaredom i veoma sigurno ulazi u odlučujući set. Isto tako, Nadal je pucao od samopuzdanja, ali jednostavno nije imao priliku za brejk loptu.

Štaviše, to je prvi uspio Luksemburžanin, koji je na 5:4 imao i dvije meč lopte. Ali, odličnim servisima Rafa se izvlači iz ambisa nekako uspjeva da dođe do 5:5.

Narenda uzbuđenja viđena su samo tri gema kasnije, a sada se u glavnoj ulozi nalazio Nadal koji ima priliku za brejk na 6:6. Ipak, servis je odlično služio obojicu, pa tako Žil ne dopušta Nadalu da dođe do brejka prednosti.

Uslijedilo je nekoliko mirnih gemova, a onda u dva gema viđena prava rapsodija. Pri rezultatu 9:9 i servisu Milera, Španac je imao čak četiri brejk lopte, koje će se kasnije ispostaviti kao ključne.

Nadal je imao veliku priliku da tu napravi brejk, ali je svaki put Žil imao odgovor, dok se na drugoj strani stegla ruka drugog igrača svijeta. Lukemburžanin je uspio da spasi sve brejk lopte i povede sa 10:9.

Očekivano, posloke neiskorišćenih prilika uglavnom slijedi kazna, a zamalo da tako bude i sada. 26. igrač planete je imao ponovo meč lopte, ali se Rafa nije predavao, jako se borio i na kraju izborio da dobije gem, 10:10.

A onda je krenulo zatišje pred buru, obojica igrača si sigurno čuvala svoje servise, pa je rezultat glasio 14:13 za Milera. Gotovo ništa se nije dešavalo u ovim gemovima, ali zato jeste u sljedećem.

Nadal je zaigrao blijedo kao u prva dva seta, dok je Miler to iskoristio i uspio da dođe do dvija meč lopte. Odmah je prvu iskoristio i tako posle četiri sata i 51. minuta igre uspio da napravi senzaciju i savlada Rafaela Nadala.

(B92)