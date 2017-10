Socijalni partneri bez dogovora o najnižoj plati!

Tema dana: Kako i zašto do vanrednih izbora?

Ranka Mišić traži 418 maraka, poslodavcima je to mnogo, ali prijedloga nemaju i to je epilog pregovora socijalnih partnera o najnižoj plati u Srpskoj.

Za sada su se dogovorili da će da se dogovaraju.

“Minimum ispod kojeg ne možemo prihvatiti dogovor to je pedest odsto prosječne plate. To nije iznos kojim se možemo pohvaliti, to nije iznos kojim se može popraviti standard radnika, ali sigurno da ispod toga bilo bi pre jadno”, izjavila je Ranka Mišić, predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta.

“O tome ćemo donijeti odluku, rekao sam, nakon svih pokazatelja koje ćemo razamtrati u narednom periodu i pregovarati zajedno sa Vladom i sindikatom”, rekao je Dejan Mijić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.

“Slušajući argumente bar koji su danas izneseni, poslodavaca, slušajući zahtjev Sindikata, mislim da nije realna ta visina. Upravo sa stanovišta argumenta poslodavaca, što ne znači da ne treba ići ka toj brojki”, navodi

Milenko Savanović, ministar rada i boračko- invalidske zaštite.

“Sa većom najnižom platom spriječili bismo odlazak kvalifikovane radne snage, posebno iz realnog sektora”, smatraju sindikalci, s čim se slažu i poslodavci.

Prva sindikalka i ministar rada zato se nisu složili kad su na dnevni red stigli doprinosi. Oko neuplaćivanja doprinosa za radnike sjevnule su varnice.

“Ja ne mogu razumjeti da postoje direktori da ne daju platu radnicima ili da ne plaćaju doprinose na tu platu i da ti radnici ne reaguju. I ti radnici nose dio odgvornosti”, rekao je ministar Savanović.

“Odgovornost za neuplaćene doprinose u javnom ili privatnom sektoru snose isključivo kontrolni organi koji su pod okriljem Vlade RS. U svakoj normalnoj zemlji kada kradete, a kradete na način da ne poštujete zakone o porezima i doprinosima idete u zatvor, samo kod nas se takvi ljudi nagrađuju i odlaze na veću funkciju”, stav je Ranke Mišić.

Socijalni partneri zauzeli su busiju, a radnici sa nestrpljenjem isčekuju da čuju rezultat pregovora. Rok im je kraj godine.