SNSD: Podržaćemo Govedaričinu kandidaturu za predsjednika Srpske

Spreman sam da budem kandidat za predsjednika Srpske, za portal “Buka” rekao je lider SDS-a Vukota Govedarica. I to na način da povede “revoluciju” protiv sadašnje vlasti. Podvlači da je spreman da stane na crtu bilo kom kandidatu.



“Apsolutno. Da, spreman jesam. Nekad razmišljam da li sa svojim godinama bi trebao da se nađem u toj ulozi, ali ako sam ja taj koji može da napravi rezultat, prihvatam svu odgovornost i sav taj teret na svoje leđa”, rekao je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.

U SDS-u kažu, zašto da ne. Aleksandra Pandurević poručuje da će se sa oko imena kandidata u stranci još dogovarati – ali ne vidi ništa sporno da to bude baš predsjednik SDS-a.

“Naravno da je prvi taj kome ide neka kandidatura predsjednik stranke. Ukoliko se pokaže da je eventualno neko drugi treba ništa tu nije sporno, ali je predsjednik stranke taj koji prvi odlučuje i koji ima prednost u kandidaturama”, rekla je potpredsjednik SDS-a Aleksandra Pandurević.

Prije manje od mjesec dana, bivši lider partije Mladen Bosić za ATV je poručio da će on prihvatiti kandidaturu ako ga SDS predloži – a ranije se pričalo kako su u igri Mićo Mićić, Mirko Šarović, pa čak se i Dragan Mektić spominjao kao neko ko trenutno dobro kotira u stranci. Lider NDP-a kaže da u Savezu za promjene još nisu razgovarali o imenima i da kandidatura Govedarice, za sada, nije zajednički dogovor.

“Ukoliko se napravi procjena da on ima najveće šanse od naših kandidata naravno da ćemo svi podržati, to je osnov. U svakom slučaju SDS i PDP će najvjerovatnije imati po jednu od te dvije pojedinačne kandidature i ja se zalažem za rješenje koje podrazumjeva da za svaku od te dvije pojedinačne funkcije kandidujemo one koji imaju najviše panse za pobjedu”, rekao je predsjednik NDP-a Dragan Čavić.

U SNSD-u kažu: “Odlično. Biće nam drago da Govedarica bude kandidat.” Pošto su sigurni da je to odlična opcija za vladajuću koaliciju – lideru SDS-a poručuju da istraje u mamjeri i da ne dozvole da ga pokolebaju.

“Ukoliko mu nedostaje podrške, vjerujem da je i to moguće, mi smo spremni čak i da na svojim stranačkim organima donesemo odluku da podržavamo gospodina Govedaricu da bude kandidat opozicije za predsjednika Republike”, rekao je član GO SNSD Radovan Kovačević.

Sa svadbenog veselja Vukota Govedarica poručuje da ne želi da daje izjave i da komentariše navode o “revoluciji”. Kaže da se zna šta znači revolucija i da su njegovu izjavu novinari previše naduvali.