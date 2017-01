SNSD bi da smijeni Nešića, on poručuje da neće biti nezakonitog plaćanja

Zbog haosa u “Putevima Srpske” grupa ministara iz SNSD-a tražila je smjenu DNS-ovog Nenada Nešića, sa čela ovog javnog preduzeća.

Razlog je što “Putevi” mjesecima ne plaćaju izvođače radova, koji izbog haosa sa tenderom već sedam mjeseci ne mogu da sklope ugovore. I dalje rade kao da će proći na tenderu, a nema zakonskog osnova da se izvrši isplata. Raste pritisak na Vladu da nešto preduzme a ministar saobraćaja tvrdi da je na poslednju sjednicu stigao prijedlog “Puteva” da Vlada izvrši nezakonita plaćanja.

“Normalno da vlada u funkciji skupštine akcionara nije to uzela na sebe i to nije njen posao, to je posao nadzornog odbora i uprave i tako smo i rekli da oni treba da riješe taj probelm jer su ga i napravili. Pojedini ministri jesu predlagali da je sazrelo, zbog tih međuljudskih odnosa, iako sam ja protivnik kolektivne odgovornosti, da se tamo smijeni kompletna uprava i kompletan nadzorni odbor”, rekao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

Trninić kaže da u upravi ima odgovornosti ali bi najradije sačuvao fotelju tek postavljenog Nešića, koji ju je u finišu međustranačkog kusuranja zamjenio za onu u “Elektrodistribuciji Pale”. Iz tog slučaja Nenad Nešić kaže da je shvatio da nije problem u parama i plaćanju, već se mnogi plaše njegovog političkog uspona.

“Nekome smeta moj izborni rezultat i izborni rezultati DNS-a i vjerovatno im smeta moj način rada jer ono što mene zanima jeste zakonitost u radu. Za sve ono za šta mi imamo potpisan ugovor i za sve za šta bude postojala zakonska osnova da se plati mi to plaćamo. Vršili ne vršili pritisak sve ono za šta ne postoji osnov da se plati neće ni biti plaćeno”, rekao je Nešić.

Iako se direktor vodi zakonom, cijelo rukovodstvo “Puteva” već je u sivoj zoni, priznaje ministar Trninić.Trenutno brojni izvođači bez ugovora nelegalno rade na održavanju puteva i prave račun bez krčmara. Za nastali haos neko mora da položi račun.

“Sad su došli u situaciju da kad imaju želju i volju da riješe taj problem svi bježe malo od tog problema jer su došli u nelegalnu i nelegitimnu situaciju. Niko neće tu odgovornost. Uprava i nadzorni odbor moraju da snose odgovornost i da rješavaju taj problem”, rekao je Trninić.

Problem će sutra rješavati međustranačka komisija koalicionih partija koja će odlučivati o smjeni uprave i naddzornog odbora. O svemu niko od ministara iz SNSD-a danas nije bio spreman da govori.U DNS-u kažu da će podržati samo smjenu nelegalno imenovanog SNSD-ovca na mjesto tehničkog direktora, jer to mjesto po dogovoru pripada njima.