Snijeg zatrpao RS: Saobraćaj usporen, ekipe na terenu FOTO

Nove snježne padavine ponovo otežavaju svakodnevicu građana u RS. Zimske službe, a i stanovnici, bore se sa bijelim pokrivačem koji se iz minuta u minut povećava.

Najteža situacija je u brdovitim seoskim područjima, gdje su i najveći snježni nanosi.

U Banjaluci je snijeg prestao da pada. U naseljima u gradu, glavne saobraćajnice su prohodne, ali pješačke staze su uglavnom zatrpane snijegom.

Na području Grada Banjaluke, jutros do sedam časova palo je novih 30 centimetara snijega. Građani prave prtine i probijaju se do automobila, prekrivenih bijelim nanosima.

U prigradskim naseljima i seoskim područjima visina snježnog pokrivača je znatno veća.

U Doboju, Prijedoru, Kneževu jutros je, takođe, palo dodatnih 30 centimetara.

Prijedor – ulice očišćene i prohodne

Snijeg koji od juče pada nije izazvao velike probleme na području grada Prijedora. Zbog ugaženog snijega na cestama jutros je saobraćaj na području grada Prijedora bio usporen, međutim sada su ulice očišćene i prohodne.

Očišćeni su i trotoari tako da pješaci nemaju velike probleme pri hodanju gradskim ulicama. Za zimsko održavanje puteva u gradskom i ruralnom području zaduženo je Komunalno preduzeće i “Niskogradnja Marjanović”.

Oko 503 kilometara regionalnih i magistralnih puteva redovno čiste Prijedorputevi. Nadležni ipak apeluju na vlasnike privatnih objekata čiste snijeg ispred svojih kuća.

Doboj – snijeg srušio semafor

Kako javlja repoter „EuroBlica“ iz Doboja, nove pahulje, ponovo zadaju glavobolje stanovnicima, saobraćaj se odvija otežano, a od težine snijega srušio se i semafor na jednoj od gradskih raskrsnica.

Najteže je mještanima u udaljenim selima, gdje su zabilježeni snježni nanosi zbog čega dolazi i do prekida električne energije i snabdijevanja vodom.

Bijeljina – otežan saobraćaj na putu ka Tuzli

Zbog lošeg vremena i većih snježnih padavina na području Centra javne bezbjednosti (CJB) Bijeljina saobraćaj se posebno otežano odvija na lokacijama Banj Brdo na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla, u Ljeljenči i Čađavici na magistralnom pravcu prema Brčkom i u mjestu Glavičice na magistralnom putu Bijeljina–Zvornik, saopšteno je iz ovog centra.

Policija je najavila pojačanu kontrolu saobraćaja sa posebnim akcentom na posjedovanje i korištenje zimske opreme, kao i primjenu represivnih mjera prema vozačima koji je ne posjeduju ili ne koriste.

Iz CJB Bijeljina apeluju na vozače i da drže pravilno odstojanje vozila kako bi izbjegli saobraćajne nezgode uzrokovane nedovoljnom udaljenošću.

“Vozite oprezno i bezbjedno u otežanim zimskim uslovima, poručuju iz policije.

Prnjavor – paralizovan i odsječen od svijeta

Kao i većina opština u Srpskoj i Prnjavor je jutros paralizovan i odsječen od svijeta, kažu mještani.

Ulice nisu očišćene, a trotoare niko nije ni pokušao da čisti. Građani se pitaju šta radi zimska služba, a mnogi jutros nisu mogli otići na posao.

Pored problema sa ulicama, oni koji žive u okolnim selima imaju problema i sa strujom. Mještani sela Drenova kažu da im je sinoć i jutros nekoliko puta nestajalo struje, ali za razliku od prethodnih dana, bar dolazi.

Brčko – ulice i trotoari prohodni

Ulice i trotoari u Brčkom su prohodni, ali je kretanje otežano i vozilima i pješacima.

Posebno je teško kretanje pješaka pa su na ulicama samo oni koji moraju izaći.

Jedan od radnika preduzeća “Komunalno Brčko“ je rekao da se snijeg čiste od četiri časa ujutro i da se trude da prohodnim drže snježne staze kojima se pješaci kreću.

Zvornik – tri ekipe čiste lokalne puteve

Kako javlja repoter “EuroBlica” snježne padavine nisu napravile veće probleme na području grada Zvornika, a visina snježnog pokrivača je 12 centimetara, dok u planinskim delovima dostiže i do 30 centimetara.

Na čišćenju lokalnih puteva angažovane su tri ekipe, dok su sve ekipe Zvornik puteva angažovane na čišćenju magistralnih puteva i gradskog naselja i saobraćaj se nesmetano odvija.

Novi Grad – putevi prohodni, saobraćaj usporen

Na području opštine Novi Grad putevi su prohodni, ali je saobraćaj usporen zbog ugaženog snijega na kolovozima. Prema podacima iz lokalnog Centra za obaviještavanje, od juče je palo novih 17 centimetara snijega čija je visina jutros 25 centimetara.

Iz Centra je Srni rečeno da nema problema u snabdijevanju potrošača električnom energijom, svi dalekovodi su pod naponom, a na niskonaponskoj mreži kvarova ima na pet trafostanica, ali je riječ o problemima koji nisu riješeni od prošlog vikenda.

Preduzeće “Komus” Novi Grad od sinoć u 18.00 časova počelo je sa posipanjem soli i abrazivnog materijala a od 3.00 časa počelo je čišćenje ulica u gradu, prigradskim naseljima i lokalnih kategorisanih puteva.

Tehnički rukovodilac u ovom preduzeću Dragan Raljić kaže da je do jutros obavljeno oko 80 odsto posla i da su ekipe još na terenu. Preduzeće “Prijedorputevi” od sinoć čisti magistrale i regionalne putne pravce.

Na graničnim prelazima u Novom Gradu i u Kostajnici nema dužih čekanja i zadržavanja prilikom prelaska granice.

Srebrenica – snijeg otežava saobraćaj

Na području opštine Srebrenica snijeg slabim intenzitetom neprekidno pada već 18 časova što uzrokuje probleme u saobraćaju koji se otežano odvija na regionalnim i lokalnim putevima, rekao je danas Srni član Opštinskog štaba civilne zaštite u Srebrenici Cvijetin Maksimović.

Maksimović je upozorio da ispod novog snijega ima poledice na srebreničkim putevima i skreće pažnju vozačima da budu oprezni i ne kreću na put bez zimske opreme.

“Visina snijega iznosi od 25 do 50 centimetara, zavisno od nadmorske visine dijelova ove opštine. Lokalnim putevima moguće je odvijanje saobraćaja terenskim vozilima i kada stanu padavine pristupiće se njihovom čišćenju”, rekao je Maksimović.

On ističe da nema životno ugroženih stanovnika na području ove lokalne zajednice i da su ekipe spremne da očiste put do sela gdje bi se ukazala eventualna potreba za ukazivanje pomoći ugroženim osobama. Snabdijevanje električnom eneregijom i vodom je uredno, a telefonske i internet veze funkcionišu bez nekih teškoća.

Istočno Sarajevo – svi magistralni i regionalni putevi očišćeni

Svi magistralni i regionalni putevi na području sarajevsko-romanijske regije su očišćeni i prohodni, a saobraćaj se odvija bez zastoja, rekao je Srni tehnički direktor “Romanijaputeva” sa Sokoca Dragan Buloščić.

Prema njegovim riječima, pravac prema Jahorini je prohodan, a obustava saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preko Romanije (Ljubogošta-Podromanija), više ne važi. Buloščić je rekao da je snijeg, koji je u manjim količinama padao protekle noći, ipak izazvao potrebu da se saobraćajnice neprekidno čiste.

On je potvrdio da na terenu imaju dovoljno vozila, radnika i abrazivnog materijala, ali i podsjetio da često dođe do obustave saobraćaja za šlepere i teretna vozila sa prikolicom koji nemaju adekvatnu zimsku opremu.

“To se često dešava u Mokrom i podnožju Romanije, a policija, sa kojom sarađujemo, obustavi saobraćaj dok se put ne očisti, da ta vozila ne bi napravila veće probleme na putevima”, objasnio je Buloščić.

U nadležnosti “Romanijaputeva” je održavanje i čišćenje magistralnih i regionalnih puteva na Ssrajevsko-romanijskoj regiji, i to od Lapišnice preko Podromanije do Han Pijeska, od Vardišta do Čajniča, a među prvim prioritetima nalaze se oba putna pravca prema Jahorini, preko Pala i Trebevića. Ukupna dužina ovih dionica iznosi oko 600 kilometara.

Kostajnica – neprohodni putevi u višim dijelovima opštine

Na području opštine Kostajnica u selima na platou Balja putevi su neprohodni zbog snježnih nanosa čija visina dostiže dva metra. Portparol opštine Kostajnica Aleksandar Pašić rekao je Srni da se najveći dio mehanizacije preduzeća “Dejanović produkt”, koje vrši poslove zimske službe, nalazi na ovim putevima.

“Snježni nanosi na dijelovima putnih pravaca na platou Balja visoki su i do dva metra i trenutno se radi na njihovom čišćenju”, naveo je Pašić.

On kaže da su lokalni putevi prvog prioriteta očišćeni i prohodni, kao i glavni putevi u Taviji, Petrinji i Mrakodolu.

“U toku dana ponovo će biti čišćeni lokalni putevi i ulice prvog i drugog prioriteta, a ukoliko bude potrebno, biće angažovana dodatna mehanizacija”, istakao je Pašić.

Svi kvarovi na niskonaponskoj mreži na području Kostajnice otklonjeni su i svi potrošači od 10.00 časova imaju uredno snabdijevanje električnom energijom.

Bez struje je noćas bio dio potrošača u gradu, u Petrinji, Taviji, kao i u svim selima na platou Balja. Snijeg i dalje pada, a od juče poslije podne u gradu je palo novih 20 centimetara snijega.

Modriča – otežan saobraćaj na lokalnim putevima

Sve gradske saobraćajnice u Modriči su prohodne i saobraćaj se odvija bez zastoja, dok je na lokalnim putevima, zbog snijega koji od sinoć neprekidno pada, otežano kretanje vozila, izjavio je Srni vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za urbanizam, stambeno komunalne poslove i ekologiju Jovan Mišić.

Mišić je naveo da je sinoć u 18.00 časova počelo čišćenje snijega sa saobraćajnica prvog i drugog prioriteta i lokalnih puteva na kojima se odvija autobuski saobraćaj.

“Jutros je nastavljeno čišćenje ulica drugog i trećeg prioriteta i trotoara”, rekao je on. Mišić je naglasio da su sa početkom radnog vremena vlasnici stambenih i poslovnih objekata počeli uklanjanje snijega ispred ulaza u svoje objekte.

Prema njegovim riječima, zadovoljavajuće je stanje na regionalnom i magistralnom putu na području ove opštine čije održavanje je u nadležnosti Javnog preduzeća “Putevi Republike Srpske”.

Derventa – svi putni pravci prohodni

Na području opštine Derventa glavni seoski putni pravci su prohodni, kao i gradske ulice i trotoari, potvrdio je Srni vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Derventa Goran Jevtić.

“Svi putni pravci prema najvećim mjesnim zajednicama su prohodni i nema obustave saobraćaja. Kada su u pitanju manja sela ili zaseoci mještani se organizuju i samostalno održavaju prohodnost, i odobrili smo im određene količine nafte za te radove”, rekao je Jevtić.

Na području grada od ranog jutra su na terenu radnici preduzeća zaduženog za održavanje gradskih ulica, a pored uklanjanja snijega sa kolovoza, čiste se i trotoari i parking mjesta.

Foča – nove padavine usporile saobraćaj

Nove snježne padavine usporile su saobraćaj, ali su svi magistralni i regionalni putevi na području opštine Foča prohodni.

U Saobraćajnoj policiji Srni je rečeno da mašine zimskih službi pojačano čiste sve putne pravce.

Preko planinskih prevoja po kolovozu ima ugaženog snijega, ali se saobraćaj odvija bez zastoja. Nešto više ugažnog snijega po kolovozu ima na putnom pravcu prema Tjentištu, preko prevoja Prijeđel.

U Foči je u toku prošle noći palo 10 do 15 centimetara novog snijega.

Kozarska Dubica – putevi prohodni, saobraćaj usporen

Putevi na području opštine Kozarska Dubica su prohodni, ali se saobraćaj danas odvija sporije zbog ugaženog snijega na kolovozu.

“Zimska služba je na čišćenju puteva konstantno angažovana od sinoć od 19.00 časova, putevi su prohodni, ali se saobraćaj odvija sporije zbog ugaženog snijega na kolovozu”, potvrdio je Darko Cikota, zadužen za poslove zimske službe u Opštinskoj upravi Kozarska Dubica.

On je dodao da se nastavlja čišćenje nekategorisanih puteva, koje obavljaju mještani, a gorivo obezbjeđuje opština. Na području opštine Kozarska Dubica očišćeni su i magistralni putni pravci, a nisu zabilježeni problema u snabdijevanju potrošača električnom energijom.

Na području opštine Kozarska Dubica palo je novih 20-ak centimetara snijega u gradu, a u pojedinim selima i do 50 centimetara.

Krupa na Uni – novih 30 centimetara snijega

Na području opštine Krupa na Uni palo je novih 30 centimetara snijega čija je visina jutros oko 45 centimetara, rekao je Srni koordinator zimske službe u ovoj opštini Željko Bundalo.

On je naveo da je jutros nastavljeno čišćenje lokalnih kategorisanih puteva, koje obavljaju mještani, a gorivo obezbjeđuje opština.

Prema njegovim riječima, preduzeće “Prijedorputevi” je obavilo čišćenje dva regionalna putna pravca prema ovoj opštini. Bundalo je naveo da jutros nema problema u snabdjevanju potrošača električnom energijom.