Snijeg usporio saobraćaj

Zbog snježnih padavina koje su zahvatile veći dio Republike Srpske otežano se saobraća u višim predjelima i preko planinskih prevoja, pa se za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preporučuje upotreba lanaca na području romanijske regije, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.



Snijeg usporava saobraćaj na putnim pravcima Teslić-Kotor Varoš preko Borja, Vlasenica-Han Pijesak preko Han Pogleda, Mrkonjić Grad-Mliništa, Šipovo-Strojice prema Kupresu, Kola-Stričići-Čađavica i Karanovac-Kneževo-Travnik.

Na području Federacije BiH ugaženog snijega na kolovozu ima na putnim pravcima Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać, Bosanski Petrovac-Drvar, Glamoč-Mliništa, Tomislavgrad-Posušje i Turbe-Kneževo.

Iz AMS napominju da su svi putni pravci prohodni, a zimske službe posipaju i čiste gdje je to neophodno, ali snijeg koji intenzivno pada otežava njihov rad.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni, dok je na području Mrkonjić Grada vidljivost smanjena zbog magle i niske oblačnosti.

Na svim putnim pravcima vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici magistralnog puta Prijedor-Šargovac, koji će trajati do polovine marta. Saobraćaj je na tom dijelu regulisan privremenom signalizacijom.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez zastoja, po mokrim i klizavim kolovozima.

Petlja “Mahovljani” zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju “Aleksandrovac”.

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje od 23.00 do 5.00 časova dolaziće do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do pola sata, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu “9. januar” Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja koji je regulisan privremenom signalizacijom.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Izmjene saobraćaja zbog izgradnje auto-puta su i na regionalnom putu Prnjavor-Stanari.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje. Izmjene u odvijanju saobraćaja planirane su do kraja godine.

Nastavljeni su i radovi na sanaciji klizišta na istom magistralnom putu na području Mjesne zajednice Ada, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u dužini od 150 metara.

Na području distrikta Brčko u toku je izgradnja obilaznice zbog čega je izmijenjen saobraćaj na magistralnom putu Brčko-Lončari u naselju Gorice. Predviđeno je da radovi traju do 26. juna.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i Ukrina-Vijaka u Vijačanima.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Brod na Drini-Šćepan Polje /granica BiH i Crne Gore/ i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona, te na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača za teretna vozila ukupne mase veće od tri i po tone i za autobuse klase M3, osim za autobuse “Drinatrans” iz Zvornika.

