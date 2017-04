Snažne eksplozije potresle Damask: Novi napad izraelske avijacije?

Snažna eksplozija potresla je jutros Damask, za kojom je uslijedio požar u blizini aerodroma u sirijskoj prijestonici, saopštila je Sirijska opservatorija za ljudska prava.

Eksplozija je bila ogromna i čula se u cijelom gradu, rekao je šef ove opservatorije Rami Abdurahman.

On je rekao da se eksplozija dogodila u blizini puta za aerodrom u Damasku.

#HappeningNow #BREAKING #Damascus air port under fire tonight. Multiple explosions are rocking the air port where many fighter jets are. pic.twitter.com/ZJMtaOfPnb

— breaking-news (@UrgentNews5) April 27, 2017