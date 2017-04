Snažan zemljotres potresao Čile

Zemljotres snage 7,1 stepen po Rihterovoj skali potresao je obalski dio Čilea, u okolini grada Valparaiso, koji se još uvijek oporavlja od potresa koji je taj region opustošio prije nešto više od dvije godine.

Odmah poslije potresa, lokalne vlasti naredile su evaakuaciju obale zbog opasnosti od cunamija, ali je ta odluka ubrzo opozvana.

Čileanski seizmološki centar naveo je da se epicentar potresa jačine 6,9 Rihtera nalazio 72 kilometra od Valpaaraisa na dubini of 13,2 kilometara, javlja čileanski Nasion.

Prema podacima ameročkih seizmologa, zemljotres je bio snage 7,1 po Rihterovoj skali.

Preliminary M7.1 earthquake strikes near Valparaiso, Chile https://t.co/kqKdt1sdMp

Report what you felt here – https://t.co/7fZDym7JCT pic.twitter.com/0beFfQIOo3

— USGS (@USGS) April 24, 2017