Snažan zemljotres na jugoistoku Turske

Zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio je jugoistočni dio Turske, saopštio je turski centar za upravljanje krizama.

Epicentar potresa bio je u gradu Samat u provinciji Adijaman, navodi se u saopštenju.

Američki geološki zavod naveo je da je magnituda potresa bila 5,6 stepeni i da je zemljotres bio na dubini od svega 10 kilometara, prenosi AP.

Felt #earthquake M4.4 strikes 52 km NW of #Şanlıurfa (#Turkey) 10 min ago. Please report to: https://t.co/EdbLLkrfLW pic.twitter.com/RzYKNI1BGD

— EMSC (@LastQuake) March 2, 2017