Snažan zemljotres na jugoistoku Filipina

Snažan zemljotres jačine 7,3 stepena prema Richterovoj skali pogodio je podmorsku oblast na jugoistoku Filipina, saopštio je Američki geološki institut (USGS).



Zemljotres je izmjeren na dubini od 617 kilometara, navodi se u saopštenju.

Epicentar velikog podmorskog potresa koji je pogodio Filipine bio je jugoistočno od otoka Jolo.

“Ne postoji opasnost od cunamija jer je potres registriran previše duboko u zemlji”, navode iz geološkog instituta.

JUST IN: 7.3 magnitude earthquake strikes south-east of Jolo in Philippines: USGS pic.twitter.com/44dkgYtgBC

— TODAY (@TODAYonline) January 10, 2017