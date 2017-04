Smirile se strasti u prijedorskom SDS-u, izabran novi predsjednik

“Razočarani su neki koji su očekivali čak i fizički obračun na današnjim izborima”, poručio je to Milan Tubin, nakon što je ozvaničen kao novi lider Gradskog odbora SDS-a Prijedor.

I nije džaba govorio o tome jer prijedorski SDS-ovci, odavno, ne mogu jedni s drugima. Odbor je raspušten, navodno, zbog loših izbornih rezultata ali je javna tajna da su se sukobile dvije, unutarstranačke, struje.

“To je sasvim razumljivo. U svakoj partiji imate određene, nazovi, struje, nisu to struje kao protivnici neki, mi smo politčki istomišljenici, možda samo oko malo djelovanja i rada na terenu. To smo prije skupštine izgladili. Neko je cijelo vrijeme pokušavao da pokaže da će u nas će biti problema, velikih tuča.. Meni je drago što smo razočarali pojedine”, rekao je Tubin.

Ko je to ostao razočaran, Tubin nije mogao da kaže jer je o takvima slušao u medijima. Od nekoga su novinari dobijali informacije ali one nisu tačne, što smo danas i pokazali, rekao je prvi čovjek Gradskog odbora. Silno obezbjeđenje ispred, i u sali, objasnio je time da nisu željeli da na Skupštinu dođe “neko sa strane”.

Tubinov protivkandidat Rako Stojić kaže: “Idemo dalje”.

“Ja se nadam i uvijek radim na tome da to bude kako treba, da se popravlja situacija oko svega što je bilo a biće razne aktivnosti da se to napravi kako treba. Već smo napravili plan kako će to ići, bez obzira šta je bilo prije”, ističe on.

A prije je, nezvanično, bilo čak i tuče među prijedorskim SDS-ovcima, najviše u mjesnim odborima. Ranije pomenute, dvije struje, okupljene oko bivših predsjednika Gradskog odbora, Borislava Bojića i Dušana Berića, toliko su talasale da se sve moralo raspustiti.

Navodno, sukob generacija napravio je pravu pometnju. Tubin, koji je dobio 164 glasa na današnjim izborima, pod Bojićevim je okriljem. Protivkandidat Stojić, kao Berićeva desna ruka, skupio ih je 100. Sada obećavaju da će zajedno, za dobrobit stranke. To što dosad i nisu baš mogli, valjda je bilo iz istog razloga.