Smijenjen u Istočnom Sarajevu zbog FB statusa o Aleksandru Vučiću

Kolinda: Nadam se da će Vučić doći do kraja godine

Odbornici u Istočnom Novom Sarajevu bavili su predsjednikom skupštine. Dejan Šantić smijenjen je jednoglasno zbog statusa na Fejsbuku.



“Ostavku ću podnijeti ukoliko to zatraže organi moje stranke. Ja ne vidim razlog da podnesem ostavku. Cijela halabuka se digla oko izjave vezane za posjetu Aleksandra Vučića. Prvo ja ni u jednom momentu u svojoj izjavi nisam osporovao novac koji će ovdje doći. Taj novac je novac građana Srbije i potpuno je prirodno da novac dođe u našu opštinu ili u cijelu RS, pa jedan smo narod. Ja nikada neću reći da je to novac Aleksandra Vučića jer to nije novac Aleksandra Vučića”, kazao je Šantić iz SRS “Dr Vojislav Šešelj”

Obrazlažući inicijativu na početku sjednice, šef Kluba odbornika SNSD-a Nataša Kolašinac navela je da je Šantić, posredstvom društvenih mreža, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nazvao najpogrdnijim imenima, napravio foto-montažu na kojoj je Vučić sa albanskom kapicom na glavi, te pokušao omalovažiti pomoć, koju je Srbija dodijelila ovoj opštini izjavom “da je zelenim dao duplo veći iznos”.

Kolašinac je navela da Šantić više ne uživa njihovo povjerenje jer bi njegov dalji ostanak na funkciji koju obavlja, nanio još veću štetu ugledu i razvoju opštine.

Šantić, koji je član Srpske radikalne stranke odbio je da se današnji dnevni red sjednice dopuni prijedlogom Kluba odbornika SNSD-a koji su podržali njihovi koalicioni partneri DNS, Stranka za naš grad, Socijalistička partija i Demokratski pokret za njegovo razrješenje, rekavši da za to po poslovniku, nisu ispunjeni uslovi.

Navodeći da je izjavu dao u svoje i u ime Srpske radikalne stranke, a ne u ime opštine, Šantić je prekinuo sjednicu “zbog nemogućnosti održavanja reda na sjednici”.

On je naglasio da ne bježi od smjene, ali da će pokrenuta inicijativa proći samo kada se sprovedu norme, koje su propisane poslovnikom Skupštine opštine.

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo LJubiša Ćosić rekao je novinarima da se stavovi Šantića koje je iznio u dijelu javnosti mogu okarakterisati kao stavovi opštinske uprave, dodajući da je najgore to što je Šantić rekao da većina članova SNSD-a misli tako “na šta nije imao pravo”.

“Mi se moramo ponašati kao odgovorni političari i odgovorni ljudi. Ne može izvršna vlast i dio koalicije voditi aktivnosti, koje treba da rezultiraju značajnim infrastrukturnim projektom, a funkcioner, koji čini dio te vlasti olako davati izjave, bez obzira što kaže da je izjavu dao kao predstavnik svoje stranke. Za to postoji politička odgovornost”, izjavio je Ćosić.

On je ocijenio da je Šantić ovim ničim izazvanim gestom nanio štetu aktivnostima koje je vodilo rukovodstvo Republike Srpske, dodajući da odgovorni političari koji vode brigu o svojoj lokalnoj zajednici ne daju ovakve izjave.

“Javno izgovorena riječ predsjednika Skupštine je isto kao javno izgovorena riječ građana. Žao mi je što je predsjednik Skupštine sebe doveo u ovakvu situaciju. Bojim se da mu politika, koja mu je instruisala ovakve prijedloge neće pomoći”, naveo je Ćosić.

Nakon jednoglasne odluke odbornika o razrješenju Šantića, Skupština je nastavila rad bez njegovog prisustva.

Sjednicom predsjedava potpredsjednik Skupštine opštine Nataša Bogdanović, koja će tu funkciju obavljati u narednih 60 dana, do

(ATV)