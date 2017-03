Slučaj “Kanada”: Usvojeni Banjalučani smješteni u ustanovu koju prate horor priče

Nakon što su usvojitelji iz Kanade otkrili gde su smeštena usvojena deca iz BiH, „EuroBlic“ je istražio o kakvoj instituciji se radi i došao do šokantnih podataka.



Centar za rehabilitaciju maloletnika u Alberti (AARC), u kojem su, prema informacijama usvojitelja, navodno državljani BiH, brat i sestra Severin (16) i Svjetlana (13) B, bio je pod lupom kanadskih medija nakon optužbi bivših štićenika da su u ovoj instituciji zatvorenog tipa bili izloženi napadima i zlostavljanju.

Bivši pacijenti su na „Fejsbuku“ opisivali horor kroz koji su prolazili tokom „tretmana“ odvikavanja od droga, a osnovali su i stranicu „Zaustavite zlostavljanja u AARC“, gde su detaljno opisani nezakoniti tretmani prema štićenicima. Zlostavljanja su bila u režiji ili zaposlenih ili drugih štićenika sa kojima su dolazili u dodir.

Kada nisu u kontaktu sa drugim štićenicima djeca su pod ključem.

– Djeca su 13 časova pod ključem i izolovana u ćelijama pod psihološkim i agresivnim torturama koje traju godinu dana – navodi se u komentarima na stranici Zaustavite zlostavljanja u AARC.

Ispovijesti bivših pacijenata o tome kako su maloljetnici zatvoreni 13 časova na dan, izolovani u ćelijama i kako se prema njima primenjuju različite kontroverzne psihološke metode, šokirale su i Aleksandru Jokić, sestru po tetki usvojene djece.

– Prije nekoliko časova smo dobili informaciju gdje se moj brat i sestra nalaze, navodno. Ono što meni nije jasno jeste kako jedna država može sebi dozvoliti ovakve katastrofalne propuste. Kao prvo, Severin i Svjetlana nisu potpuno usvojeni, dakle njihov usvojitelj ne može da govori kako je on njihov tata, jer to nije tačno. Drugo pitanje koje se postavlja jeste kako je moguće da institucije poput Centra za socijalni rad Banjaluka nemaju apsolutno nikakvu komunikaciju sa institucijama Kanade – upitala je ogorčena Jokićeva, koja navodi da neće prestati da traži odgovore, pa makar to značilo i odlazak u Kanadu.

Dolazak usvojitelja Mihajla i Svetlane Blagojević iz Kanade, osim mučnih scena ispred i u objektu Javne ustanove Centar za socijalni rad Banjaluka, otkrio je i da domaće institucije nemaju apsolutno nikakve komunikacije sa institucijama Kanade, pa se postavlja pitanje kako je moguće da su djeca usvojena u zemlji koja nema potpisane odgovarajuće sporazume sa BiH, a što su nam još ranije potvrdili iz Ministarstva pravde BiH.

Kada se izuzmu izjave Aleksandre Jokić, koja prema važećim zakonima BiH, kao najbliži rod usvojenih, ima pravo na informacije gdje se nalaze njeni najmiliji, a koje su joj od novembra prošle godine uskraćene iz nepoznatih razloga, te optužbe koje su iznijeli usvojitelji da su dovedeni u zabludu, jer su se maloljetna djeca drogirala za vreme boravka u BiH, ostaje nejasno šta rade institucije BiH u ovakvim situacijama.

Kako je moguće da djeca iz BiH, gdje zakon kaže da su sva usvojenja starijih od četiri godine nepotpuna i gdje njihov najbliži rod ima pravo na informacije gdje su i šta rade, odu u Kanadu, u sistem koji poznaje isključivo potpuno usvojenje?!

Kako je moguće da se za par mjeseci izvrši obrada podataka usvojitelja, a da se uopšte ne kontaktiraju institucije na državnom nivou, odnosno na relaciji Kanada – BiH?!

Vera Sladojević: Deca su dobro!

Direktorka CSR Banjaluka Vera Sladojević, koja mjesecima nema odgovora o tome gdje se usvojena djeca nalaze i kakva je njihova sudbina, izjavila je prekjuče medijima da su „djeca dobro“?!

Zanimljivo je da je komentar direktorke uslijedio svega nekoliko časova nakon razgovora sa usvojiteljima djece, koji tvrde da su djeca u instituciji na odvikavanju od droga.

Ukoliko je to tačno, onda se postavlja pitanje kako Sladojevićeva zna da su djeca dobro, da li prenosi stav usvojitelja ili je dobila odgovor neke institucije u Kanadi nakon upita koji je eventualno poslala.

Dopis o raskidu usvojenja

Aleksandra Jokić, najbliži rod usvojenih, potvrdila je juče za „EuroBlic“ da je iz CSR Banjaluka dobila dopis u kojem je zatražen raskid usvojenja.

– Ništa drugo nisam dobila, već taj papir u kojem se navodi da je zatražen raskid usvojenja. Gdje su djeca i dalje ne znam, a u priče da im je dobro ne vjerujem, jer za tako nešto nemam nijedan dokaz – tvrdi Jokićeva.

(EuroBlic)