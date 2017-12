Slučaj Izetbegović: Od podrške Zelenih beretki do osuda iz Srpske

Od podrške Zelenih beretki do osuda iz Republike Srpske – ređaju se reakcije na jučerašnje ponašanje Bakira Izetbegovića u Beogradu.

To je još jedna bruka Bosne i Hercegovine i njene diplomatije – poručio je Marko Pavić. Izetbegovićev istup Nenad Stevandić poredi sa njegovom politikom koja, kaže Stevandić, dovodi do narušavanja odnosa i političkih napetosti. To je jedna tužna slika koja je otišla u javnost, tvrdi predsjednik Narodne skupštine.

“Mislim da je trebalo u pripremi samoj te posjete, jer to je jedna od najvažnijih posjeta koje je ovo Predsjedništvo obavilo u svom mandatu, da dođe do usaglašavanja stavova – a ne mora baš svako našu sramotu da zna”, kazao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS.

Izetbegović nas je po ko zna koji put neprijatno iznenadio, ali to je očigledno njegov stil ponašanja – poručuje SDS-ov Vukota Govedarica.

“Mislim da je to jedna vrsta diplomatskog presedana imajući u vidu da je u ovom slučaju gospodin Čović bio taj koji predstavlja BiH sa zvaničnim istupima ali to je problem Bakira Izetbegovića”, rekao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

To je pokazatelj frustracije i nedostatka političke kulture kaže Branislav Borenović. Za razliku od njega, posjetu Predsjedništva Beogradu Igor Crnadak je prvo na sva usta pohvalio ali se kasnije ispravio – pa je Izetbegovićevu intervenciju ocjenio kao suvišnu. Ako se nije usaglasilo, tročlano Predsjedništvo nije ni trebalo da ide u Beograd, tvrdi SNSD-ov Sredoje Nović.

“Ako već nisu razgovarali o drugim pitanjima ne znam samo što troškove prave i što idu i blamiraju se u trećoj zemlji. To je prosto nevjerovatno da šef države odlazi tamo i svađa se međusobno”, kazao je Sredoje Nović, delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Poštovani Bakire Izetbegoviću čestitamo vam na državničkom stavu i stojima iza tebe sa više od 100 hiljada iskusnih vojnika – piše u saopštenju za javnost Zelenih beretki. I dok se i hrvatska zajednica u BiH zgražava – Izetbegoviićevo ponašanje na beogradskoj pres konferenciji pokušao je da odbrani stranački kolega Safet Softić.

“Ja mislim da je potpuno opravdano uradio ono što je uradio – da je sa određenom mjerom iskazao svoj stav u vezi sa tim pitanjem, pogotovo ukoliko se uzme u obzir činjenica da je on sa gospodinom Čovićem razgovarao o tom pitanju i zamolio ga da ne iznosi takav stav u ime tri člana Predsjedništva”, rekao je Safet Softić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

“Ne ulazeći u motive gospodina Izetbegovića činjenica jeste da se ondje radi o prvorazrednom diplomatskom skandalu, ne poštivanju zemlje domaćina, iskakanju iz nekih zadatih okvira i mislim da je onaj istup gospodina Izetbegovića njemu možda definitivno popravio rejting unutar bošnjačkog biračkog tijela ali da je BiH još jednom pokazao kao izrazito neozbiljnu”, rekao je Mario Karamatić, hrvatski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Sličan stav ima i HDZ-ov Bariša Čolak. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda tvrdi da ponašanje Bakira Izetbegovića ne ide u prilog popravljanju ionako lošeg imidža Bosne i Hercegovine u regionu i zemljama Evropske unije.