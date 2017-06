Slovenci planiraju gradnju aerodroma u Brčko distriktu

Slovenački konzorcijum zainteresovan je da gradi međunarodni aerodrom u Brčkom, a taj megalomanski projekat koštao bi 400 miliona evra. Sve su osmislili i predstavili vlastima Distrikta.



I jasno im rekli – naše je da nađemo investitore, vi obezbijedite potrebne dozvole.

“Preduslovi su, to traži investitor, oni ulaze samo pod uslovom da je oblast, to jest, Brčko distrikt, primio uslove, a to su odluke zakonske i te koje omogućavaju da se u neki prostor investira. Mi ćemo napraviti sve odluke, a vi radite dalje”, rekao je član slovenačkog konzorcija Saša Murtić.

Ko bi, konkretno, bili ulagači i kakav je njihov interes za izgradnju brčanskog aerodroma, nije otkriveno. Zato interesa ne manjka kod lokalne vlasti. Uvjereni su da niko ne bi imao ništa protiv.

“Ne mislim da će biti nekih političkih opstrukcija u samom Distriktu, posebno ako imamo u vidu činjenicu da Distrikt ne ulaže nijednu marku, a može mnogo zaraditi. S naše strane ćemo učiniti sve što je neophodno da dođe do realizacije ovog projekta, a na konzorcijumu iz Slovenije je da nađe kvalitetnog investitora”, rekao je predsjednik Skupštine Brčko distrikta Esed Kadrić.

O izgradnji aerodroma Brčko odavno se priča. Ne bi bio na lošoj lokaciji jer grad ima najmanje maglovitih dana u BiH. I to je, Slovencima, bio jedan od pluseva. Građani su, takođe, za. Mada su pomalo i skeptični jer su navikli da dosta toga ostane samo na riječima i planovima.

A trebalo bi dosta toga popraviti i napraviti u naselju Brod gdje je planirana izgradnja. Lokacija je oko pet kilometara od centra grada.

Međunarodni aerodrom gradio bi se baš na ovom mjestu, gdje je još prije rata izgrađena pista koja je služila poljoprivrednoj avijaciji. Danas je koriste članovi Aero kluba. Procjenjuje se da bi korist od tog aerodoroma bila višetruka, kako za Distrikt tako i za cijelu BiH, ali i region.