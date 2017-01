Slomila ruku kada ju je na ulici oborio pas

Budimka Stojanović (67) iz Niša polomila je ruku poslije pada u pješačkoj zoni u Obrenovićevoj ulici jer je na nju naleteo veliki pas lutalica i oborio je na zemlju.

Nezgoda se desila 26.januara oko 15 časova u strogom centru Niša, ispred Tržnog centra Kalča, na očigled više desetina prolaznika i šetača.

“Bila sam da podignem penziju i platim račune. Samo što sam prešla ulicu kod Kalče osjetila sam jak udarac jer je na mene naleteo ogroman pas. Od udarca sam pala na zemlju i osetila jaku bol u nadlaktici desne ruke. Počela sam da plačem od muke. Očevici kažu da ga je jurio drugi pas pa da je on naleteo na mene bježeći od njega”, priča Budimka.

Ona kaže da je čekajući da dođe Hitna pomoć, vidjela nekoliko pasa lutalica kako se nesmetano šetaju i jure pešačkom zonom.

“Nije mi ni na kraj pameti bilo da ovako nešto može da mi se desi u strogom centru Niša. Sramota je za grad da se psi tako jure u sred pješačke zone. Hitna pomoć me je prevezla u Klinički centar u Nišu gdje su utvrdili da mi je ruka polomljena. Težak sam dijabetičar, primam četiri vrste insulina a uz to sam i srčani bolesnik sa ugrađena tri stenta. Sada bez pomoći sama ne mogu da ustanem iz kreveta i ruka me jako boli”, poverava se Budimka.

Niš je već godinama bez Azila za smještaj pasa lutalica jer grad ne može da pronađe adekvatnu lokaciju za njegovu izgradnju.

Po gradskom programu zoohigijeničarska služba JKP Medijana hvata pse i ih steriliše i vakciniše u svom Prihvatilištu a potom ih vraća na mjesto na kojem su uhvaćeni.

Pas nije bio agresivan

“Pošto sam pala i počela da plačem, on me je samo gledao. Ja plačem, kuče me gleda a prolaznici se šale. Kažu, evo sada ti se izvinjava”, priča ona.