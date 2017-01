Šljem na glavu, pa pravac skupština. Tako je radikal Dražen Dunđer stigao na sjednicu opštinskog parlamenta. Kaže, da se zaštiti od nasilnih odbornika SNSD-a. Podsjetio je tako na farsu sa prošlog zasjedanja. Ovaj put skupština nije održana, jer se nisu pojavila trojica odbornika aktuelne većine.



“Juče u popodnevnim časovima iz kluba SNSD-a neko je zvao predsjednika skupštine gdina Samardžića, i zakazali da se ovako desi. Znači, nikada Milorada Dodika nikada neće skinuti sa vlasti, doklle god je ovakvog SDS-a. Danas smo mogli imati 10 ruka, sve birati, ovo je tal SDS-a i SNSD-a, i zato je današnja skupština propal”, rekao je Dunđer.

Novoizabrani predsjednik skupštine opštine SDS-ov Gligor Samardžić uvjeren je da će se strasti stišati poslije božićnih praznika. Nada se da neće doći do raspuštanja lokalnog parlamenta.

“Ovo su roviti odnosi, s obzirom da političke partije predstavljaju pojedinci koji zastupaju lične interese. To se odrazilo i na skupštinsku većinu, a to je pouka građanima Bileće, da na sljedećim izborima malo mudrije donose odluke kada su u pitanju ljudi koji zastupaju njihove intersese u SO Bileća”, rekao je predsjednik Skupštine opštine Bileća Gligor Samardži.

Glavobolje Savezu za promjene zadaje i Branka Radmilović, koja je napustila NDP. Sada nastupa kao nezavisni odbornik.

“U ovom dijelu skupštinske, zasad većine, a poslije vidjećemo šta će se događati, s obzirom da je sve nedefinisano, ali zajedno sa SDS-om i sa radikalima, u ovom klubu”, rekla je nezavisni odbornik u SO Bileća Branka Radmilović.

“A načelnik opštine tvrdi da će poslije božićnih praznika imati sigurnu većinu od čak 11 odbornika. Ostaje pri stavu da je za opštinu najbolja koalicija SNSD-a i SDS-a”, rekla je Radmilović.

“To sam ja vazda i jedini uvijek zagovarao, ali nisam ni ja baš toliko lud. 5-6- godina govorim da je to jedini spas za Bileću, ali šta ću, nema razumijevanja i eto”, rekao je načelnik Opštine Bileća Milja Aleksić.

Odnose u toj hercegovačkoj opštini najbolje ilustruje nezvaničan razgovor u hodniku skupštine. SDS-ovci su govorili da neke odbornike ne smiju ispuštati iz vida tkom cijele sjednice, jer ko zna šta se može desiti. Skupštinske većine mogle bi da se mijenjaju od jedne do druge tačke dnevnog reda.