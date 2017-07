Slikare razočarala presušena jezera Bardače

Likovna kolonija na Bardači, više od tri decenije, čuva ljepote ovog rezervata nadomak Srpca. Slikari, koji svake godine dolaze, nikad nisu kuburili sa inspiracijom.

Međutim, ove godine, neki od njih su se razočarali kad su stigli.

“Ja sam došao šokiran, ja sam očekivao da vidim jezero, i to je nešto što je prosto nevjerovatno. Ja ne znam šta rade te neke ekološke službe ili neko drugi. Kako se može dozvoliti da neko isuši jezero i da bude travuljina? Meni je to van pameti, jer to je fenomenalan potencijal”, rekao je Vojislav Tanasijević, akademski slikar iz Beograda.

Od nekadašnjih 11 jezera, na Bardači danas postoje samo dva. Njih devet je pretvoreno u privatno poljoprivredno zemljište na kome se sije kukuruz. Šta da se radi, kaže akademska slikarka Bojana Ban. Kad već nije naišla na vodna prostranstva, odlučila je da se snađe.

“Zatekla sam ovu jednu veliku osu između roletne i prozorskog stakla i ona mi je bila jako interesantna. Jedino sam jako razočarana što su ova jezera isušena i posađeni kukuruzi, što je maltene zločin na neki način”, kaže Bojana Ban, akademska slikarka iz Beograda .

Svojim slikama umjetnici su se, na svakoj koloniji, trudili da ovjekovječe Bardaču i tako joj udahnu neki novi život. Pričaju da ima ogroman potencijal ali da bez sadržaja i ne čudi što, danas, ovako izgleda. Zato se nadaju da će buduće generacije slikara tamo zateći – ljepšu sliku.