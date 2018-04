Slavni glumac izgleda potpuno neprepoznatljivo VIDEO

Jedan od posljednjih buntovnika Holivuda danas izgleda neprepoznatljivo.

Nik Nolti je početkom devedesetih godina prošlog vijeka proglašen za “najseksepilnijeg živog muškarca”, a onda su ga droga i alkohol skoro uništili.

Sedamdesetsedmogodišnji Nolti se tri puta ženio i tri puta razvodio. Odbio je da bude moderator ceremonije dodjele Oskara, nagrade za koju je nekoliko puta bio nominovan.

U svojoj autobiografiji potvrdio je da je uzimao kokain, LSD, tečni ekstazi, čak i heroin, uz litre ispijenog alkohola.

Ovih dana ponovo je u centru pažnje zahvaljujući autobiografskoj knjizi “Rebel: My Life Outside The Lines”.

(radiosarajevo.ba)