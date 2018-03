Slavni dvojac u Sarajevu: 2Cellos oduševili publiku! VIDEO

Sinoć su u prepunoj sarajevskoj dvorani Zetra nevjerovatni, mladi i već uveliko slavni virtuozi na violončelima Luka Šulić i Stjepan Hauser, poznatiji kao 2Cellos, održali koncert i izvođenjem brojnih kompozicija oduševili sarajevsku publiku.

Dvojac je publici svirao planetarne melodije napisane za klasike i savremene filmove, ali i televiziju. Pozdravili su sve prisutne u olimpijskoj dvorani te iskazali svoje oduševljenje kako svaki put na njihovim koncertima u Sarajevu broj posjetilaca raste.

U Sarajevo su doputovali nakon brojnih gostovanja na turneji “Score”, a istoimeni album su snimili u Engleskoj s londonskim simfonijskim koncertom, te taj novi materijal donijeli i u Sarajevo.

Koncert su počeli pjesmom Vangelisa Chariots of Fire, a onda su se redali filmski hitovi poput Kuma, Rainmana i Titanica. Neozaobilazni su bili i rock hitovi grupa AC/DC, Nirvana, Roling Stones. 2Cellos nisu ostali dužni ni izvedbe trenutnih hitova Despacito, Avicii – Wake me up…

Slavni violončelisti su “osvježili” prepoznatljive hitove poput “For the Love of a Princess” iz filma “Hrabro srce”, “Moon River” iz “Doručka kod Tiffanyja”, i drugi koji odlikuju ovaj fenomenalan album.

Osim tih hitova, sarajevskoj publici su odsvirali i pjesmu “Now We Are Free” iz filma Gladiator, kao i “They Don’t Cre About Us” poznatu pjesmu legendarnog Michaela Jacksona.

Ono što je takođe obilježilo koncert jeste pjesma “Prvi poljubac” koju je ovaj dvojac odsvirao, a potom se na bini ovim slavnim momcima pridružio i Halid Bešlić.

Koncert su iz VIP lože oduševljeno pratili i učenici osnovne i srednje muzičke škole iz Sarajeva s odsjeka violončelo, kojima je gradonačelnik Abdulah Skaka osigurao ulaznice i odlučio im priuštiti nezaboravan ugođaj gledajući i slušajući ovu dvojicu slavnih virtuoza uživo.

I gradonačelnik Skaka je prisustvovao koncertu, a društvo mu je pravio gradonačelnik Zagreba Milan Bandić.

