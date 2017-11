Slavna glumica optužila Sigala za seksualno uznemiravanje

Džulijana Margulis, zvijezde serije “Dobra žena”, nedavno je otkrila da je glumac Stiven Sigal pokušao da je siluje.

Prema glumičinoj izjavi, Sigal ju je navodno neprijatno iznenadio pri njihovom prvom susretu, prenosi Dejli mejl.

“Imala sam 23 godine, to se dogodilo osamdesetih. Kasno uveče nazvala me je agentkinja i rekla da Sigal želi da odem do njega u hotel da vježbamo scene. Rekla sam da nemam novca za taksi, a bilo me je strah da idem metroom, ali ona je rekla da će mi Stiven vratiti novac”, rekla je Margulis.

“Kad sam stigla, on se pobrinuo da vidim da ima pištolj, a onda mi je rekao de je šaman i iscjelitelj i da želi da me izmasira. Počela sam da vrištim i jedva se izvukla iz te situacije”, dodala je glumica.

Džulijana Margulis imala je neprijatno iskustvo i s Harvijem Vajnstinom, kojeg ovih dana stotine žena u Holivudu optužuje za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje.

Glumica tvrdi da ju je Vajnstin 1994. godine dočekao u hotelskoj sobi s upaljenim svijećama u kućnom ogrtaču.

(b92)