Slabiji zemljotres tresao Banjaluku

Slabiji zemljotres potresao je Banjaluku u 19.19 časova.



Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda potvrđeno je da je intenzitet zemljotresa bio magnitude 3 stepena po Rihterovoj skali, što odgovara intenzitetu od 4 stepena po Merkalijevoj skali. Epicentar je bio 15 kilometara sjeverozapadno od Banjaluke, prema Potkozarju.

