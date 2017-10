Slaba kiša pa postepeno razvredravanje

Pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se poslije slabe kiše u jutarnjim časovima očekuje suvo vrijeme sa sunčanim intervalima.

Jutro će biti oblačno uz slabu kišu mjestimično, a od sredine dana dolazi do postepenog razvedravanja, pa će u svim krajevima biti suvo i sunčanije vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od osam do 13 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 22, te na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je preteženo sunčano, uz postepeno naoblačenje na zapadu.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica šest, Čemerno 12, Kalinovik 15, Han Pijesak, Ivan sedlo, Mrakovica, Gacko, Nevesinje i Livno 17, Drvar 18, Drnić i Sokolac 19, Krupa na Uni i Bihać 20, Šipovo, Rudo, Novi Grad, Ribnik, Mrkonjić Grad, Bugojno, Sarajevo i Trebinje 21, Višegrad, Foča, Mostar, Prijedor i Stolac 22, Srbac, Jajce, Srebrenica i Zenica 23, Gradačac, Neum, Sanski Most, Tuzla i Zvornik 24, dok je u Banjaluci i Bijeljini izmjereno 25 stepeni Celzijusovih.

