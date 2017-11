Skuplji vozački ispiti: Evo koliko će koštati obuka budućih vozača

Dolaskom nove godine cijene vozačkih ispitia na nivou cijele BiH trebalo bi da poskupe za nekoliko stotina maraka. Nadležni uskoro planiraju usvojiti nove cjenovnike, tako da kandidati koji planiraju izdvojiti novac za vozačke dozvole, imaju još malo vremena za polaganje ispita po starim cijenama.



Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH provodi završne aktivnosti na donošenju Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, čime će se utvrditi broj časova koji je potreban za sticanje vozačke dozvole, saznaje Klix.

Nakon što ovaj Pravilnik stupi na snagu, on će biti predložen Savjetu ministara BiH koje će zajedno s entitetskim organima definisati minimalne cijene časova prilikom polaganja vozačkog ispita. Današnja praksa jeste da vlasnici autoškola utvrđuju cjenovnike koje ovjeravaju nadležna ministarstva za obrazovanje.

– Stupanjem na snagu ovih odluka, uspostaviće se osnov za utvrđivanje minimalne vrijednosti nastavnog časa za oblast osposobljavanja kandidata za vozače. To znači da će autoškola moći utvrditi cijene koje ne mogu biti niže od propisanih minimalnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite procesa osposobljavanja kandidata i poboljšanja procesa obuke – kazali su iz Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH.

Povećanje cijena vozačkih ispita tražila je Asocijacija autoškola BiH u nameri da zaštite najnižu cijenu jednog časa kao osnove za oporezivanje. Godinama unazad bila je zaštićena cijena od 20 KM po času, ali zbog slabe kontrole autoškola koje ne plaćaju porez, cijene su pale na 10 do 15 KM po času.

Član Upravnog odbora ove Asocijacije Zdravko Ivić ističe kako obuka vozača u BiH mora biti daleko bolja.

– Za male pare danas možete svašta kupiti, pa i vozački ispit. Međutim, to nije nikakva obuka. Niko danas ne prati dešavanja na tržištu. Vozački ispit nije paradajz koji ujutru bude svež pa popodne malo oslabi – kazao je Ivić te dodao kako je u BiH sporan cjelokupan sistem obuke vozača, od instruktora, izdavanja licenci za instruktore, komisija do izrade pravilnika.

Iako iz Asocijacije autoškola BiH smatraju kako će nove zakonske izmjene uvesti red, disciplinu i bolju bezbjednost, mišljenja vlasnika autoškola su podijeljena.

Poskupljenje bi moglo dovesti i do gašenja mnogih autoškola u BiH, ali Ivić govori kako je “bolje da se ugase oni koji ne rade kako treba”.

Autoškolama koje su spuštale cijenu vozačkih ispita radi opstanka na tržištu novi cjenovnici vjerovatno će doneti manjak kandidata. S druge strane, autoškole koje godinama uspješno posluju vjeruju kako će se poskupljenjem riješiti konkurencije.

– Današnje cijene ne nude nikakav kvalitet. Zbog velike konkurencije i neselektivnog otvaranja autoškola u većim gradovima došlo je do rušenja kvalitete i cijene. U onom trenutku kad je cijena od 20 KM po času prestala biti zaštićena, neki ljudi su nudili obuke i za 150 KM. Svašta se radilo i sad očekujemo uvođenje nekog reda – kazao je Edin Begić, vlasnik autoškole Semafor iz Sarajeva.

Begić smatra kako cijena po času treba iznositi od 25 do 30 KM, što znači da bi polaganje vozačkog ispita poskupilo od 350 do 400 KM.

– Socijalna situacija je teška, ali autoškole nisu socijalne ustanove. Svako obrazovanje košta. Samo pogledajte situaciju u zemljama našeg okruženja. U Srbiji obuka košta blizu 1.800 KM, a u Hrvatskoj skoro 2.000 KM. Takođe, godinama u Mostaru obuka košta od 1.500 do 1.600 KM, a u Neumu i do 1.800 KM. Smatram kako bi obuka u ostalim gradovima BiH trebala koštati od 1.500 do 1.600 KM – istakao je Begić.

Za polaganje vozačkog ispita u FBiH kandidati danas moraju izdvojiti blizu 1.150 KM, dok su u RS cijene dosta niže.

Brojni građani BiH ne mogu izdvojiti novac za polaganje vozačkog ispita, zbog čega im poskupljenje sigurno ne ide na ruke. Međutim, stručnjaci se nadaju kako će na ovaj način dobiti sposobnije vozače na ulicama te kvalitetnije obuke.

