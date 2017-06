Skup parking? Probajte “banjalučki sistem”!

Vozači često u parking aparate ubacuju krune, stare marke, pa i oštećene važeće novčanice, a Gradskoj upravi ostaje hiljade ovakvih novčanica koje ne mogu razmijeniti.

Dosetljiv je ovo način, vozača da se riješe bezvrijednih kovanica, koje primaju samo aparati za plaćanje parkiranja i tako uštede koju marku.

U aparatima za naplatu parkinga najčešće zaluta švedska i češka kruna, koju sistem zbog veličine i težine prepoznaje kao jednu marku.

Vrijednost kovanice od jedne krune iznosi 20 feninga, a plaća sat vremena parkinga u prvoj zoni ili čak dva sata u drugoj. Sve ovo ne bi bilo toliki problem da banke primaju i razmjenjuju ovaj novac.

Prema informacijama koje se nezvanično saznaju, Grad ima oko 30 000 komada kovanica švedskih i čeških kruna, koje nema gdje da zamijeni.

Većini bi prvo palo na pamet da su za strane novčanice u aparatima „krivi“ turisti, koji se zbune ili iz neznanja ubace pogrešnu novčanicu.

Međutim, veliki broj baš švedskih kruna pokazuje da su sugrađani saznali za ovaj trik, pa ga masovno koriste, jer Banjaluka nije baš najpoznatija turistička destinacija građana Skandinavije.

– To je javana tajna. Ubacuje se svašta u aparate, po principu „ako prođe – prođe“. Gastarbajteri to rade oduvijek, ali i mi domaći. Imao sam mnogo kruna, otac mi je radio u Švedskoj, tako da to često iskoristim, ubacim pet kruna u aparat, što znači da za marku imam parking cio dan – “pohvalio” se svojim načinom uštede jedan Banjalučanin.

Priče građana potvrđene su iz Gradske uprave, međutim, o koliko se novca tačno radi i dalje je tajna.

– Pokušaj prevare ubacivanjem starih ili kovanica u nekoj drugoj valuti nije pojava koje je prisutna u velikoj mjeri, već se radi o sporadičnim pokušajima nesavjesnih pojedinaca – smatraju u Gradskoj upravi.

Koliko god bilo, ovo za grad predstavlja trošak, jer su ovde bezvrijedne i mogu ih čuvati samo kao suvenir.

– Nalazimo krune, ali ima i dosta oštećenih novčanica od pola marke, kao i onih od dvije marke iz 2002. godine. Polako stajemo tome na kraj, jer imamo novu seriju ispitivača novčanica, tako da je kruna i drugog stranog novca sve manje – objasnio je šef Odseka za parkinge i garaže u Gradskoj upravi, Branimir Papić.

Dodaje da je ovaj problem ranije bio izraženiji, te da danas ima gubitaka, ali mnogo manjih nego ranije, otprilike 800 KM godišnje.

S obzirom na to da Grad od naplate parkinga putem automata godišnje zaradi oko 1,5 miliona maraka, krune ne predstavljaju veliki finansijski gubitak, već samo još jedna od primjera kako sugrađani vješto nalaze način da nadmudre sistem.

Krune i u aparatima za kockanje i kafu

Skandinavski novac ne zadaje glavobolje samo parking servisu, već i kockarnicama, te firmama koje iznajmljuju aparate za kafu. Pojedini ekonomisti prizanaju da ni sami ne znaju otkud Banjalučanima toliko kruna, ali da jedno od objašnjana može biti i što brojni stanovnici BiH žive u Skandinaviji, pa često kući donesu “sitniš”.

Ima i petardi

– Problem predstavljaju nesavjesni i neodgovorni pojedinci u periodu novogodišnjih slavlja koji ubacuju petarde u otvore na aparatima iz kojih izlazi papirna karta te na taj način oštećuju dijelove automata i stvaraju problem korisnicima koji trebaju u međuvremenu platiti kartu – reki su u Gradskoj upravi.

Na godišnjem nivou se za rezervne dijelove i poravak aparata za parkiranje, uključujući i papir za karte, izdvaja između 20 000-30 000 KM.

