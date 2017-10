Škorpije: tajanstvene, opasne i izrazito seksualne

Sedmični horoskop od 16. do 23. oktobra

Škorpiju ćete uvijek prepoznati po očima: dubokim i prodornim, koje uglavnom bez pitanja i dopuštenja, ulaze duboko u vašu intimu i od čijeg pogleda, ma koliko se trudili, ama baš ništa ne možete sakriti.

Svako ko je ikada imao “posla” sa škorpijama zna da sa njima nema šale, osim svakako, ukoliko su oni sami za nju raspoloženi i ako je neko drugi predmet njihovih crno-humorističkih doskočica. Opasnost kojom zrače mnogima je privlačna i intrigantna, ali njihova energija je toliko jaka da, ako nekim slučajem skrene u negativnu stranu, u stanju je krajnjom destrukcijom srušiti sve oko sebe, a na kraju i samog sebe. Jake volje, puni samopouzdanja i uvijek željni novih izazova, škorpije su hrabri i strastveni, žestoki i zahtjevni, strogi i uporni. Od drugih očekuju puno, od sebe još i više i malo toga ih može pokolebati kada nešto (ili nekog) zaista intenzivno žele.

Ovo je inače vodeni znak, ženskog polariteta i fiksne kvalitete, zbog čega su njegovi pripadnici duboko osjećajni, ali istovremeno su u stanju savršeno kontrolisati emocije. Spolja su flegmatici, iznutra kolerici uronjeni u kovitlac kontradiktornih osjećanja, vječito na ivici dobra i zla, stvaranja i razaranja.

Škorpije su od kad znaju za sebe fascinirane smrću i umiranjem, nekima od njih ovo postaje i ostaje, najveća životna opsesija, ali oni duboko i instinktivno razumiju činjenicu da svaki početak neminovno ima i svoj kraj.

Kao i to da kraj zapravo i nije kraj već transformacija, preobražaj i neki – novi početak. Ova “škorpijska” mudrost pomaže im da uživaju u životu ne bježeći od svojih snažnih želja i ne potiskujući ih. S druge strane, lakše podnose “udarce sudbine”, shvatajući ih kao priliku za rast i nadogradnju, jednako mirni u trenucima slave ili pada.

Škorpje su sklone krajnostima i suprotnostima, samo kako bi izbjegle učmalost i predvidljivost svakodnevice, mrze konvencije i ulagivanja, licemjerje i dvoličnost, a tuđa slabost u načelu kod njih ne izaziva gotovo nikakvu empatiju. Poštovanje je vrlo visoko pozicionirano u njihovom vrijednosnom sistema i jednom izgubljeno, što se njih tiče, nikada više ne može biti vraćeno.

Oni sami kod većine ljudi izazivaju poštovanje zahvaljujući prije svega svojoj snažnoj volji, intenzivnim i dubokim emocijama, dostojanstvu i jakoj unutrašnjoj disciplini. Neskloni su kompromisima, nikada ne priznaju poraz i ne odustaju prije nego što pokušaju sve kako bi došli do željenog cilja. A na to će dati svu svoju snagu i intelektualne i emocionalne, ali i one vezane uz instinkt i naglašenu intuiciju pa je i nemoguće da na kraju, uprkost čak i nekim otežavajućim okolnostima, ne postignu ono što žele. Oni, naime, vole borbu i izazov i znaju da se za ono što vrijedi, treba boriti.

Gotovo ih je nemoguće slomiti, ucijeniti, kontrolisati ili njima – manipulisati, iako će, s druge strane, oni sami sve to raditi drugima, posebno ako je riječ o onim opakijim i “zločestijim” pripadnicima ovog znaka.

Osvetoljubivi su i ne opraštaju, čekaju priliku kada će vratiti “milo za drago” onom ko im se jednom zamjerio. Iako su žestoki i mogu planuti u trenutku kad to najmanje očekujete, ipak Škorpije se u većini situacija uspješno kontrolišu.

U stanju su privremeno ugasiti osjećanja i hladnokrvno se suočiti sa nekom traumatičnom situacijom, ali isto tako u drugoj prilici burno reagovati i za naizgled najmanju sitnicu. Dobro je znati i ovo: nemojte ih kritikovati i nemojte se igrati sa njihovim osjećajima ili povjerenjem koje su vam dali jer ako ih prevarite i padnete u nemilost, ne postoji to mjesto na svijetu na kojem vas kad – tad neće pronaći i osvetiti se, uz napomenu kako će vas Škorpija uvijek ubosti tamo gdje vas najviše boli.

POSAO

Ovim “majstorima tajni” odgovara svaki posao u kojem dolaze do izražaja njihova sposobnost otkrivanja tuđih ili prikrivanja sopstvenih ili pak tajni organizacije u kojoj rade. Politika, finansije, vojska posebno tzv. jedinice za specijalna djelovanja), policija (detektivi i istražitelji), medicina (prije svega hirurgija) i forenzika, područja su na kojima se dobro snalaze.

Rođeni su istraživači, uspijevaju da otkriju istinu ispod površine vidljivog, a zahvaljujući razumijevanju dubljih motiva i poznavanju psihe psihologija i psihijatrija im prirodno “leže”, ali neki od njih odlučiće se za neko od zanimanja vezano uz more ili arheologiju.

ČEGA SE NAJVIŠE BOJE?

Iako je riječ o neustrašivim ljudima koji će rijetko kada pokazati slabost ili strah, intimno se najviše boje mogućnosti da im neko ne otkrije njihove slabe tačke, što će im smanjiti mogućnost odbrane. Osim toga, iako će rado razotkriti tuđe, pomno skrivaju sopstvene tajne bojeći se tuđih “njuškanja” po sopstvenoj intimi.

ZDRAVLJE

Iako su snažni, otporni i izdržljivi, najosjetljivija tačka u organizmu škorpije su reproduktivni organi. Skloni su upalama i visokim temperaturama, ali i bolestima kojima je teško otkriti uzrok ili je on psihosomatske prirode. Trebaju da se čuvaju zaraznih bolesti, a tu je i opasnost od trovanja ili izraslina zbog bujanja tkiva. Ali, zahvaljujući snazi autosugestije i jakoj volji, ljudi ovog znaka u stanju su da se oporave i u potpunosti fizički regenerišu, čak i nakon nekih ozbiljnijih zdravstvenih problema.

