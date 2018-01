Skinula hidžab i postala simbol otpora

Tokom antivladinih protesta koji se održavaju u prestonici Irana, Teheranu, neimenovana žena skinula je hidžab u znak protesta protiv kodeksa oblačenja, piše britanski “Independent”.



Na snimku se vidi žena koja u tišini maše bijelom zastavom tokom antivladinih protesta u Teheranu, u kojima je do sada uhapšeno 450 osoba.

Žena koja na snimku u znak protesta protiv kodeksa oblačenja skida hidžab pred iranskim vlastima, postala je simbol otpora u zemlji u kojoj su žene već skoro 40 godina, od revolucije 1979, primorane da nose marame preko glave, piše Independent.

Ona je, prema pisanju britanskog lista, okarakterisana kao “pravi heroj”, čijoj se hrabrosti treba diviti.

This woman in #Iran took off her #Hijab to protest the mandatory Islamic dress code imposed on Iranian women. #IStandWithHer #IranProtests #Islam pic.twitter.com/G6oKHIPA68

— Armin Navabi (@ArminNavabi) December 29, 2017