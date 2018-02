Škeljić za ATV: Neka me tuže, prijavljuju me već deset godina!

Bore Škeljić osumnjičen je da je oštetio budžet Kneževa za 36.000 maraka i to nezakonitim potpisivanjem ugovora sa preduzećima.

Banjalučka krim policija danas je dostavila izvještaj Tužilaštvu. Optužuju ga da je 2014. godine, kao tadašnji načelnik Kneževa, zloupotrijebio službeni položaj i tako počinio krivično djelo.

U Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka potvrdili su nam da im je dostavljen izvještaj protiv bivšeg načelnika opštine Kneževo, Bore Škeljića.

U izvještaju se tereti da je potpisivao ugovore suprotne sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. U Tužilaštvu danas ne otkrivaju više informacija, ali kažu da rade na tom slučaju.

“Neka me tuže, prijavljuju me već deset godina”, poručio je Škeljić ATV-u u telefonskom razgovoru. Tvrdi da ne zna o kakvim je ugovorima konkretno riječ. Pravda se da je budžet Kneževo skoro čitave 2014.godine bilo pod blokadom Poreske uprave.

“To su stvari koje su u hodu i da se ja sad sjećam nakon četiri godine, apsolutno se ne sjećam. A nisam imao namjeru i siguran sam da nije prekršen Zakon i opština 100% nije oštećena. Neka me zatvore, neka i to jednom vide. To je ovo po principu- kadija te sudi, kadija te tuži”, navodi Bore Škeljić, bivši načelnik opštine Kneževo.

Banjalučka policija i ranije je podnosila izvještaje protiv Škeljića, poput onog o zloupotrebi službenog položaja iz 2007. godine, pa i nezakonitom otpuštanju radnika u Opštini. Ipak, 2008. i 2014. godine većina stanovnika Kneževa glasala je da Škeljić ostane u fotelji načelnika.