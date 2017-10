Skandal trese EU parlament: “To je leglo zlostavljača”

Desetak asistentkinja u Evropskom parlamentu u Strazburu optužilo je zastupnike tog zakonodavnog tijela Evropske unije za seksualno zlostavljanje.

One tvrde, da je to tijelo zapravo “leglo maltretiranja”. Prestupnici su navodno viši zastupnici iz svih političkih sfera, a među njima su i bivši ministri.

Navodi se da su žrtve zlostavljanja odlučile da prekinu ćutnju nakon što je izbio skandal sa slavnim holivudskim producentom Harvijem Vajnštajnom nakon čega je krenula kampanja po društvenim mrežama “MeToo”. Kako dalje navodi list, žrtve zlostavljanja su svoja svedočenja iznijele londonskom Sandej tajmsu.

Jedna od žena ispričala je tom listu do detalja šta joj se dogodilo sa “poslanikom Evropskog parlamenta, starim oko 60 godina, koji je otac dvoje djece”, a koji ju je “neprikladno dirao”.

“Milovao mi je kosu, zatim moj vrat i krenuo niz leđa… Skamenila sam se, bila sam prestravljena. Rekla sam to koleginici koja mi je savjetovala da ga prijavim, ali na kraju nisam to učinila… Bilo me je strah da ću izgubiti posao, da će to uništiti moju karijeru…”, kazala je ta ženska osoba.

Druga, stara 24 godine, rekla je da je imala problema sa njemačkim poslanikom koji ju je “vrebao” na sastancima i ponašao se neprikladno zbog čega joj je bilo neugodno.

Još jedan evroposlanik iz Njemačke optužen je da je dirao po stražnjici 22-godišnju pomoćnicu na radnom ručku na kojem su razgovarali o političkoj kampanji. Djevojka tvrdi da je EU parlament leglo zlostavljača jer se poslanici, koji namjerno zapošljavaju mlade asistentkinje ponašaju kao da nikome ne moraju da odgovaraju.

(b92)