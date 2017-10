Skandal na Tehnološkom fakultetu: Seksualne ucjene u Studentskoj službi!

Uklonjen stari most u Česmi

“Banjalučki Tehnološki fakultet će uraditi sve da referent studentske službe, Velimir Balaban, zbog seksualnog uznemiravanja dobije otkaz”, obećava dekan Ljiljana Vukić.

Prošle sedmice o tome je progovorilo nekoliko studentica, a pokazale su i neprimjerne poruke koje im je slao. Balaban je jedan takav slučaj priznao još prošle godine, ali je nakon usmene opomene obećao da se neće ponoviti.

“Mi ćemo priložiti i ovu prethodnu što smo imali, znači, to je pisana sa dokumentovanim, uslikanim SMS porukama koje je nama ta studentica donijela. To je protokolisano. Isto tako prošle nedjelje jedna studentica sa roditeljem je došla ovdje, dala izjavu da je nju ucjenjivao na neprimjeren način, a evo još tri ili četiri djevojčice su to na forumu iznijele”, kaže Ljiljana Vukić, dekan Tehnološkog fakulteta Banjaluka.

Balaban je nakon tih priča otišao na bolovanje, a danas se nije javljao na pozive ATV-a. O njemu se uveliko priča i u Studentskom parlamentu. Tvrde da su za zataškavanje čitave priče neki od njegovih poznanika čak nudili i mito.

“Optužbe se, kao što ste već upoznati, tiču seksualnog uznemiravanja, nuđenja-prodavanja ispita, mreže sa određenim profesorima, uticajima moći. Tu su jako ozbiljne optužbe. Mi smo rekli da nećemo prećutati. Obavijestićemo i nadležno Okružno tužilaštvo o svim elementima, jer iz naše perspektive smatramo da tu ima dosta elemenata krivičnih djela”, izjavio je Ratko Savić, predsjednik Unije studenata Univerziteta u Banjaluci.

Balaban je ranije zbog niza prekršaja i pronevjere novca na Mašinskom fakultetu dobio otkaz. Onda je donesena odluka da ga zaposle u Studentsku službu Tehnološkog fakulteta.