Sjevernokorejske navijačice “ukrale” šou u Pjongčangu (VIDEO)

Sjevernu Koreju na Olimpijskim igrama (OI) u Pjongčangu predstavljaju 22 sportista koji, iako na “neprijateljskoj teritoriji”, imaju veliku podršku navijačica sa tribina. Djevojke u crvenom “ukrale” su svu pažnju na OI.



Za to se, naravno, pobrinuo sjevernokorejski lider Kim Džong Un koji je lično odabrao 200 djevojaka koje su u svojstvu navijačica stigle zajedno sa olimpijskom delegacijom koju čine treneri i sportisti.

Za njih je tokom boravka u Južnoj Koreji odgovorna Džong Un-ova sestra Kim Jo Džong.

Tokom takmičenja u umjetničkom klizanju sjevernokorejske navijačice su izazvale mnogo pažnje na tribinama, a popraćene su aplauzima nakon svake izvedene tačke koju su uvježbale do savršenstva.

Štaviše, kao znak Kimove dobre volje da se stvari na korejskom poluostrvu normalizuju, navijačicama je, očito, naređeno i da iz sveg srca navijaju za ujedinjeni tim Koreje u hokeju na ledu za žene.

Ovo nije prvi put da navijačice iz Sjeverne Koreje po direktivi idu na svjetske događaje. Ranije su dolazile na Azijske igre 2006. godine u Južnu Koreju, a bile su prisutne i na Svjetskom prvenstvu u fudblau 2010. godine u Južnoafričkoj Republici.

Wait for it…. one of the stranger moments of the night… North Korean Cheerleaders holding masks as they sing "Whistle" one of North Korea's most popular songs. #Olympics2018

