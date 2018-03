Sjekirom ubio djeda pa ga prekrio zastavom BiH

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Malika Ahmetovića (20), zvanog Likma, zbog sumnji da je 21. decembra 2017. svog 77-godišnjeg djeda Kasima Kasimovića usmrtio u njegovom stanu u podrumu zgrade u Masarikovoj ulici u Zenici.

“Dana 21. marta potvrđena je optužnica protiv optuženog M. A. zbog krivičnog djela ubistvo. Čekaju se eventualni prigovori na potvrđenu optužnicu, nakon čega će se optuženi izjasniti o krivici”, kažu iz Kantonalnog suda.

Podsjetimo, ovaj jezivi slučaj šokirao je javnost s obzirom na to da je problematičnog Malika izdržavao upravo njegov djed Kasim. Prema detaljima iz optužnice, Malik je prvobitno došao u verbalni konflikt s djedom, a svemu je kumovao alkohol.

“Nakon što je popio veću količinu alkohola, došao je u verbalni sukob s djedom, koji je bio u poluležećem položaju na kauču. Kad je djed vidio da mu prilazi sa sjekirom u ruci, plačnim glasom zamolio ga je: “Nemoj, sine”, dižući ruke u predjelu lica i štiteći glavu”, navodi se u optužnici.

Uprkos djedovim molbama, snažno je zamahivao sjekirom prema djedu i zadao mu najmanje 11 udaraca u predjelu vrata, lijeve ruke, lijevog ramena, nadlaktice, podlaktice i predjela lijeve šake.

“Zadao mu je pet snažnih udaraca u predjelu lijevog dijela glave, usljed čega je glava potpuno deformisana”, navodi se u optužnici.

Zbog traumatskog razaranja glave i moždanog tkiva, nastupila je smrt Kasimovića. Posebno su šokantni detalji optužnice da je Malik, nakon što je ubio djeda, uzeo zaustavu Bosne i Hercegovine, koja je bila okačena na zidu sobe, i prekrio djeda po stomaku, a zatim i dekom s kauča.

“Tako je, boraveći u istoj prostoriji s djedovim mrtvim tijelom, pio alkohol i gledao televiziju sve do 25. decembra, kada je, dolaskom policije po dojavi komšija da se iz stana širi smrad, uhapšen”, navodi se u optužnici.

Malik je od ranije poznat zeničkoj policiji s obzirom na to da je nedavno pokušao opljačkati trgovačku radnju, i to plastičnim pištoljem. Njemu je 26. marta produžen pritvor do 26. maja.

