Sjednice oba doma na klimavim nogama

Iako su za drugu polovinu marta najavljene sjednice oba doma parlamenta BiH, upitno je da li će poslanici i delegati raditi u punom kapacitetu.



U SNSD-u još nisu odlučili da li će učestvovati, dok Savez za promjene očekuje prvo razgovore unutar parlamentarne većine, a od toga ovisi njihova odluka kako će se ponašati na sjednicama Doma naroda 20. marta i Predstavničkog doma 23. marta.

I u SDA postoji bojazan da se poslanici iz Republike Srpske neće pojaviti na sjednici Predstavničkog doma 23. mart.

Cijelo vrijeme parlamentarna većina je na “klimavim nogama”, a ne postoji povjerenje među partnerima, posebno nakon jednostrane odluke Bakira Izetbegovića, lidera SDA, da preda zahtjev za reviziju tužbe BiH protiv Srbije, koji je u konačnici odbijen. Problem za BiH je i činjenica da nijedan reformski zakon još nije usvojen, a set prijedloga zakona o akcizama na naftu i naftne derivate te alkoholna i bezalkoholna pića je “kamen spoticanja” bh. parlamentaraca.

Dušanka Majkić (SNSD), poslanik u Predstavničkom domu BiH, kaže da ne zna da li će SNSD učestvovati na sjednici 23. mart.

“To ćemo vidjeti, zavisi od dogovora unutar stranke. Mi poštujemo zaključke Narodne skupštine RS”, kazala je Majkićeva.

Ističe da zbog greške SDS-a sada svi zakoni sa prošle sjednice idu u drugo čitanje, kada je potrebno 10 ruku protiv da bi neki zakon oborili.

“Što se tiče reformskih zakona, teško da će nešto od toga biti. Međutim, nije do parlamenta, do Savjeta ministara je, oni treba da predlažu zakone, a to ne čine”, kazala je Majkićeva.

Govoreći o Prijedlogu zakona o akcizama, Majkićeva ističe da to nije do SNSDa, nego do Saveza za promjene, koji izbjegava da podrži ono što je podržao UO UIO BiH.

Mirsad Isaković (SBB), poslanik u Predstavničkom domu BiH, kaže da u ovoj godini svi moraju dobro “zapeti” kako bi popravili situaciju i počeli raditi na reformskim zakonima.

“Ako ovako nastavio kao do sada, trebaće nam još pet godina da dođemo pred vrata EU”, kaže Isaković.

Govoreći o akcizama i uvjetovanjima MMFa, Isaković je mišljenja da BiH konačno mora sama da traži načine finansiranja.

Amir Fazlić, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu BiH, kaže da je nepoznanica da li će poslanici iz RS učestvovati na sjednici 23. mart.

“Želja nam je da idemo naprijed, da radimo na reformskim zakonima i omogućimo bolje uslove za građane BiH”, kaže Fazlić.

Momčilo Novaković (NDP), poslanik u Predstavničkom domu BiH, kaže da će na sastanku stranaka okupljenih oko Saveza za promijene odlučiti kako će se ponašati na narednoj sjednici ovog doma.

“Ne vidim da se odnos partnera promijenio i da se radi na ponovnom uspostavljanju povjerenja. Potrebno je sjesti i razgovarati kako bismo radili nešto do okončanja ovog mandata”, rekao je Novaković.

Smatra da treba raditi na reformskim zakonima koji BiH približavaju EU.

“Što se tiče akciza, mi nemamo ništa protiv, ali insistiramo na plavom dizelu, jer bi to olakšalo tešku situaciju u poljoprivredi”, rekao je Novaković.

