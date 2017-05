Sjednica Skupštine grada Prijedora odgođena zbog Međunarodnog dana bijelih traka

Odbornici Skupštine grada Prijedora odgodili su današnju sjednicu za petak, 2. juna, kako bi odbornici koji to žele mogli da prisustvuju obilježavanju Međunarodnog dana bijelih traka u ovom gradu.

Predsjednik Kluba odbornika DNS-a u lokalnom parlamentu Goran Predojević rekao je da je inicijativu pokrenuo odbornik Demokratskog fronta Mirsad Duratović i da su je prihvatili svi odbornički klubovi, skupštinsko rukovodstvo i gradonačelnik kako bi se odbornici i dalje bavili samo pitanjima važnim za građane Prijedora, a ne politikantstvom.

“To je jednoglasno usvojeno da bi odbornici koji to žele, danas mogli da prisustvuju događajima u našem gradu”, rekao je Predojević novinarima u Prijedoru.

On je podsjetio da je ova sjednica prvobitno bila najavljena za 24. maj, ali da je za danas odgođena nakon iznenadne smrti zamjenika gradonačelnika Prijedora Drage Tadića.

Predojević je dodao da se sjednice uobičajeno održavaju srijedom, ali da su previdjeli da je naredna srijeda 31. maj, datum kada se u Prijedoru obilježava Međunarodni dan bijelih traka.

Predsjednik Skupštine grada Prijedora Sead Jakupović poručio je svima koji na bilo koji način žele da zloupotrijebe “mrtve i kosti” da to ne rade, jer je 31.maj dan kad se odaje počast svim ubijenim.

“Pozivam ih da se tako i ponašamo. Uvijek sam prisustvovao danu bijelih traka. Nažalost, neki mediji su to zloupotrebljavali i obavještavali da nisam, a kad jednom to objavite teško je to demantovati“, rekao je Jakupović.

On je zahvalio svim odbornicima, “pogotovo kolegama Srbima”, koji su, kaže, imali razumijevanja za odgađanje današnje sjednice.

“Svake godine sam bio tu i kada to nije bilo organizovano na ovaj način i kada je bilo malo teško hodati u to vrijeme u Prijedoru. Ja sam jedan od ljudi koji je vodio povratak u ovaj grad 1997. i 1998. godine, kada je bilo teško doći”, naveo je Jakupović.

On je dodao da je tada “doveo svoja tri sina iz Londona u Prijedor”, a “ne kao neki koji dođu, uslikaju se ispred `Patrije` sa bijelom trakom, pa pobjegnu na Novi Zeland”.

Odbornik Mirsad Duratović rekao je da je današnja odluka odbornika, skupštinskog rukovodstva i gradonačelnika Prijedora veliki korak u pravcu uspostavljanja saživota i pomirenja i veliki otklon od politike vođene devedesetih godina koja je, po njegovoj ocjeni, bila prisutna i u prethodnim sazivima.

“To je jednoglasno izglasano, što je za svaku pohvalu. Zahvaljujem skupštinskom rukovodstvu, gradonačelniku i šefovima kulubova što su prihvatili prijedlog i što su u znak saosjećanja sa žrtvama Prijedora odgodili današnju sjednicu”, dodao je Duratović.

On je izrazio očekivanje da će porodice ubijene djece u narednom periodu nađi sagovornike u strukturama lokalne vlasti koji će im dozvoliti da stradanja svoje djece obilježe na dostojanstvem način kao što je to omogućeno i drugima u ovom gradu.



Mreža nevladinih organizacija i aktivista “Jer me se tiče” danas na Trgu majora Zorana Karlice u Prijedoru polaganjem 102 ruže obilježava 31. maj, Međunarodni dan bijelih traka u znak sjećanja na djecu bošnjačke i hrvatske nacionalnosti stradalu tokom posljednjeg rata u Prijedoru.

Njihova imena objavljena su u posljednjem broju lokalnog nedjeljnika “Kozarski vjesnik”.

(Foto)