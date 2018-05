Sjednica Anketnog odbora: Dragan Lukač odgovara na pitanja

U Banjaluci se danas održava sjednica Anketnog odbora Narodne skupštine, koji je formiran s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića.

Izjave bi trebalo da daju ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, tužilac i glavni tužilac Okružnog tužilaštva Banjaluka Dalibor Vrećo i Želimir Lepir.

Prethodno, izjave su dali direktor Policije Darko Ćulum, načelnik Uprave krim-policije Siniša Kostrešević, direktor Zavoda za sudsku medicinu Željko Karan i načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet Darko Ilić.

Anketni odbor formiran je odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića.

Predsjednik Anketnog odbora Borislav Borenović pitao je na početku Lukača kada je saznao da je pronađeno tijelo Davida Dragičevića.

“Stojim iza svega onoga što sam iznio na Narodnoj skupštini.Bio sam na službenom putu i vratio sam se kad je pronađeno tijelo. Obavijestili su me saradnici da je tijelo pronađeno”, odgovorio je Lukač.

Borenović ga je pitao na koji način se ministar uključuje u istrage?

“Postoje procedure koje su propisane kada se nađe tijelo. Ima sve propisano kako. Ministar se ne uključuje u istrage. Tužilac bude obaviješten o slučaju i odlučuje dalje. To je propisano zakonima”, rekao je Lukač.

Da li ste obavještavani o toku istrage, bilo je sledeće Borenovićevo pitanje na koje je Lukač odgovorio objašnjavajući da se ne uključuje u istragu direktno već bude obaviješten od strane onih koji su uključeni.

“Htjeli smo da bude sve transparentno jer je javnost bila zainteresovana”, izjavio je Lukač i napominje da tužilac usmjerava rad policije.

“Da li znate da kad je tjelo pronađeno nije izvršen pregled odjeće”, pitao je Borenović Lukača koji je odgovorio negativno.

On je rekao i da se ne bavi pretpostavkama nakon pitanja da li je bilo moguće nešto podmetnuti u džepove Davida Dragičevića.

“Što se tiče pres konferencije odlučeno je da se izađe zbog zainteresovanosti javnosti. Nije bilo potrebe da bilo sta krijemo i htjeli smo da iznesemo sve što se do tada znalo”, kazao je Lukač.

Rekao je i da se nije konsultovao sa vrhom svoje stranke oko izlaska na pres konferenciju.

Borenović ga je pitao i da li zna da nije urađen uviđaj u kući u ulici Velibora Janjetovića Janje u koju je pokojni David Dragičević navodno provalio.

Lukač je rekao da dežurni inspektor iz nemara nije uradio uviđaj i da se u tom trenutku krađa nije mogla dovesti u vezu sa slučajem Davida Dragičevića. On misli da je propust napravljen što se tiče uviđaja u kući.

Napominje i da nije na Skupštini u nijednom trenutku rekao da je David u učestvovao u pljački kuće nego je govorio o snimku na kojem je Davidova majka rekla da je to njen sin što mu je i potvrdila kada su se sreli.

Ističe da nikad nije rekao kako su predmeti iz kuće došli do Davida.

“Bilo bi dobro da tužioci u više slučajeva izlaze na lice mjesta kad se dogodi neki teži slučaj. To bi olakšavalo i tužiocu dalji rad”, kaže Lukač

Na konstataciju Borenovića da je više puta se izjašnjavao o slučaju Lukač kaže da je to javnost tražila.

Član Anketnog odbora Goran Đorđić je pitao da li Policija RS sarađuje sa regionalnim policijama u suzbijanju droga.

Lukač je odgovorio potvrdno i objasnio da MUP ima najviše otvorenih i zatvorenih akcija u suzbijanju droge.

Kaže i da ne zna koliko je česta droga LSD ali napominje da su napravili najveće pomake u oduzimanju narkotika posljednjih godina. Ne zna tačne količine koj postoje kod nas kad je riječ o sintetičkoj drogi LSD.

Lukač kaže i da su pronađena i identifikovana sva lica sa snimaka nadzornih kamera.

Đorđić ga je pitao i da li je moguće da je Dragičević udavljen na drugoj lokaciji a ne u rijeci Crkvenoj.

“Ja ništa ne tvrdim. Niko mi to nije prenio. Ja sam to pročitao u oddukcionom nalazu.

Sve što se tražilo od krim policije urađeno je”, kaže Lukač.

Na Đorđićevo pitanje da li se ranije tražila pomoć iz Beograda i Zagreba Lukač odgovara da se nekad tražila pomoć oko poligrafisanja.

Zasto ste se odlučili da predmet prenese u drugu upravu, pitanje je koje je postavio član Anketnog odbora Nedeljko Glamočak.

“Napravljen je presedan da se prenese predmet u Upravu kriminalsitičke policije. Na zahtjev porodice izašlo se u susret da se promijeni uprava”, rekao je Lukač.

Glamočak je pitao i koliko dana je vršen pregled kanala Crkvene.

“Specijalna antiroristička jedinica je izvršila pregled. Prošli su čitavim dijelom. Nije tačno da postoje zapreke u tunelu. Postoji smeće i tunel je komplet pregledan”, kazao je Lukač.

“Da li stojite iza svega što je izneseno na konferenciji u martu”, pitao je član Anketnog odbora Milanko Mihajlica.

“Nisam im ni na koji način sugerisao šta će da kažu. To su njihove izjave. Mislim da na konferenciji nista nije bilo sporno. Ja ne trebam da odgovaram za bilo čiju riječ. Znam da su govorili istinu i da do ovog trenutka ništa nije drugačije utvrđeno”, odgovorio je Lukač.

Rekao je i da je Davor Dragičević imao zahtjev da slučaj preuzme Uprava kriminalističke policije sa Sinišom Kostreševićem na čelu.

Napominje i da je Davor Dragičević mogao da bude u istrazi, ali se brzo povukao.

“I to je presedan da oštećena stranka traži tako nešto i da bude uključen”, kaže Lukač.

Da li je predsjednik Republike Srpske tražio to, pitao je Mihajlica a Lukač odgovorio da je samo bio prisutan ali da nije on to tražio.

Mihajlicu je zanimala i uloga FBI u ovom slučaju. Lukače je rekao da su imali sastanak kod njega u kabinetu i da im je prezentovano sve iz istrage nakon čega je otvorena mogućnost da pomognu, naročito u vezi snimaka nadzornih kamera.

“Protiv vas su iznesene razne neistine i optužbe. Da li je ijedan organ protiv vas pokrenuo postupak?”, pitao je član Anketnog odbora Drago Kalabić.

Lukač je odgovorio da nije.

Lukač je odgovorio i da tužilaštvo nije nikako osporilo radnje policije do sada.

Borenović ga je pitao da li je bilo zahtjeva da se zaustavi istraga?

Lukač je odgovorio da nije bilo takvih zahtjeva. Takođe neće da komentariše šta je tužilaštvo napisalo u svom izvještaju i da je kriminalistička verzija da se radi o zadesnoj smrti.

Demantuje da je rečeno ono što je novinaska agencija SRNA napisala da je David opljačkao kuću i skočio u rijeku i napominje da ne može da utiče na novinara.