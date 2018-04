Sirija jutro nakon napada: Viore se ruske zastave! VIDEO

Jutro nakon napada savezničkih snaga na Siriju, u Damasku se viore ruske zastave.

Građani Damaska su, nakon napada Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske na Siriju, izašli na ulice glavnog grada.

Assad supporters now celebrate in victory in #Damascus.

Where is the victory ????? 😂#Assad_terrorist pic.twitter.com/jGPDIgJMud

— Nedal Alamari (@nedal_alamari) April 14, 2018