Širer: Venger će otići bez obzira na ishod finala

Proslavljeni golgeter Alan Širer vjeruje da će meč u finalu FA Kupa biti posljednji na kome će Arsen Venger sjediti na klupi Arsenala.

“Tobdžije” u subotu na Vembliju igraju protiv Čelsija i imaju priliku da osvajanjem trofeja spasu sezonu u kojoj nisu uspjeli da izbore plasman u Ligu Šampiona.

Upitan da prokmentariše aktuelnu situaciju u Arsenalu, najbolji strijelac u istoriji Premijer Lige je rekao:

“Za Arsenal je ovo razočaravajuća sezona i neki igrači su se krili iza menadžera i koristili to kao izgovor. Venger još uvijek nije saopštio svoju odluku, ali nema sumnje da se sve to odrazilo na igre tima. Mislim da će on otići, osvojili oni trofej ili ne”, izjavio je Širer dodajući da igrači moraju da odigraju najbolje što umiju za svog menadžera i osvoje trofej za njega.

“Biće teško jer imaju probleme sa povredama i suspenzijama, a Čelsi je ekipa koja može gotovo sve i puna je samopouzdanja”, smatra Širer.

