SIPA saslušava članove Centralne izborne komisije!

SIPA već mjesec ispituje članove Centralne izborne komisije BiH. Spekuliše se da se članovi CIK-a sumnjiče da su u ladici držali prijavu o sukobu interesa iz 2011.godine.

Prema nezvaničnim saznanjima ATV-a, Amir Pilav, bivši predsjednik i član Kancelarije za razmatranje žalbi Agencije za javne nabavke BiH, prije sedam godina podnio je žalbu CIK-u protiv tadašnjeg kolege Ostoje Kremenovića da je u sukobu interesa, ali CIK ga nikada nije procesuirao.

Predsjednica Centralne izborne komisije, iz SIPA-e je izašla nasmijana, ali po običaju škrta na riječima. Ne otkriva detalje današnjeg saslušanja.

“Kada budu detalji objelodanjeni javnosti, ako ima osnova za bilo kakve postupke, onda će se sigurno poslati pravovremeno informacije. Vi znate da su istrage jedno, a optužnica nešto drugo”, rekla je Irena Hadžiabdić, predsjednik CIK-a BiH.

O predmetu iz 2011.godine govorio je član CIK-a Branko Petrić. Prije mjesec dana dao je izjavu inspektorima u SIPA-i. Petrić ne potvrđuje, ali i ne demantuje saznanja ATV-a da je sukob bivših kolega iz 2011. danas došao na naplatu članovima Centralne izborne komisije. Ne imenuje podnosioca žalbe, ali je jasno da je Amir Pilav bio poznat po tužbama i pritivtužbama na kolege.

“Pa, jedan predsjednik Komisije za žalbe, doktor pravnih nauka, pa mu onda, kad mu ti organi ne procesuiraju, njegove, molbe, žalbe, pritužbe, pa je onda išao prema tužilaštvima, podnosio prema tim organima, tako smo se i mi našli na udaru. 2011. godine. Podnesena je prijava protiv više članova te komisije, koje CIK nije procesuirao ili nije odmah ili nikako. Međutim 2013. godine to je otišlo od nas i to je zaboravljena priča, ali pošto je to došlo u Tužilaštvo, pa su onda proslijedili SIPA-i da nas sasluša na te gluposti u svojstvu svjedoka, što smo mi, neki članovi davali izjavu”, pojašnjava Branko Petrić, član CIK-a BiH.

Da li su svi članovi CIK-a ispitani, u SIPA-i danas bez odgovora.

Iako su ATV-u obećali da će do kraja radnog dana poslati saopštenje povodom saslušanja članova CIK-a BiH, to se nije desilo. Ostala su i druga pitanja bez ogovora- zašto se čekalo sedam godina da se ispitaju članovi CIK-a, kada se upravo ovo tijelo nalazi pred rokom za raspisivanje opštinih izbora. Za CATV vijesti, iz Istočnog Sarajeva SDJ.”