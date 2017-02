Sindikati Željeznica podržavaju plan “stimulativnih otpremnina”

Podržavamo plan stimulativnog otpuštanja i prirodnog odliva, ali tražimo da nas Vlada uključi u rješavanje viška radnika, poručuju iz Doboja svi sindikati Željeznica.

Traže da Vlada dio para od obećanog kredita Svjetske banke fer podjeli onima koji dobrovoljno žele da odu. Uvereni su da je takvih ima puno jer Željeznica nije atraktivan poslodavac. Ipak boli ih što ih Vlada još ništa nije pitala pa strahuju da se iza najava o 1000 suvišnih radnika krije veće brojka.

“Najbolji način rješavanje višak radnika svi smo svjesni jeste prirodni odliv. Znači to je odlazak u penziju naravno ima i umiranja i naravno ljudi koji žele dobrovoljno da odu. Sindikati podržavaju stimulatinve otpemnine ali iskljucivo na doborvoljnoj bazi”, kaže Milijan Marković, predsjednik Sindikata željeznica.

“Uputicemo jedna hitan zahtjev za sastanak sa resornim ministarstvom, hoćemo da bude prisutan i nadzorni odbor i uprava povodom ove aktuelne situacije utvrđivanja nekog viška zaposlenih da nam kažu koji su to kriteriji kako su naumili, kako su došli do tog viška zaposlenih i koji će to biti kriteriji za zbrinjavanje viška radnika”, ističe Goran Čamdžija, Sindikat održavanja šinskih vozila.

Sindikati sumnjaju u iskrene namjere Vlade jer su se kažu u zadnje vrijeme svega naslušali. Premijerka i ministri do skora su tvrdili da nema otpuštanja, a sistematizacija je pokazala višak od 300 radnika. Na kraju se došlo se do hiljadu suvišnih pa traže da im se kaže tačna cifre i da se kazne odgovorni za njihovo zapošljavnaje. Zatim zahtjevaju da stimulativni otkazi uz otpremnine budu kao u zemljama okruženja, a ne 12 plata kako su načuli.

“E sad nama je problematično sto je Ministarstvo, odnosno Uprava sindikate izbacila iz svih tih pregovora i jednostavno mi nemamo nekih informacija šta će se desiti i kakve su to stimulativne otpremnine da li su one adekvatne”, kaže Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti.

O zahtjevima sindikata u Ministarstvu Neđe Trninića odlučili su da danas ne govore. Tokom skupštinske rasprave o zakonu o žđeljeznicama priznali su da je 1000 radnika nepotrebo u željeznicama ali da će u prvom krugu riješiti samo polovinu. Ostalih petsto smanjiće kažu u narednih deset godine kroz stimulativnie otpremnine i prirodni odliv.