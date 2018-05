Sindikalci ŽRS: Moguć novi štrajk ili protesti

Ponovo ćemo u štrajk ili proteste, jer je ponašanje uprave prema radnicima postalo nepodnošljivo, najavljuju predstavnici šest sidikata željezničara, koji su danas u Banjaluci razrađivali taktiku. Tvrde da su radnici u aprilu bukvalno otjerani u penziju bez otpremnina, a da ni marku nisu dobili svi koji su penzionisani do decembra prošle godine. Da stvari budu gore, kažu, od januara ponovo ne dobijaju ni naknadu za prevoz, ni topli obrok.

“U ovoj tekućoj godini, 2018, još ni fening nismo primili materijalnih troškova, što opet prelazi dva miliona dugovanja prema radnicima, i nama sindikatima ne ostaje ništa drugo nego da ponovo pokrećemo tužbe protiv uprave ŽRS”, kaže Boris Šukalo iz sindikata saobraćaja i transportne djelatnosti u ŽRS.

Sindikalci poručuju da je rad u “Željeznicama Srpske” potpuno obezvrijeđen. Tvrde da se u procesu restrukturisanja otpušta isključivo izvršno osoblje, i da je zato ukinuto nekoliko ukrsnica. Kap koja je prelila čašu je, tvrde, to što je u banjalučkoj radionici mjesecima tridesetak majstora radilo na rekonstrukciji šinskih vozila, i da ih je, kada je posao praktično završen, uprava poslala u Čakovec. To su, kako tvrde sindikalci, Hrvati naplatili skoro dva miliona maraka. Isto to se, poručuju, dešava u Prijedoru.

“Nego se ide na neke ugovore ili tenderske dokumentacije, što ostavlja prostor za manipulacije. Ali je osnov u svemu, bit je da se ide svjesno da se radionički sektor, tačnije sektor održavanja u ŽRS obezvrijedi, da bi se u procesu restrukturisanja stvorili uslovi za jednu, usudim se reći, za jednu nepravednu privatizaciju”, Goran Čamdžić, predstavnik sindikata održavanja šinskih vozila.

Iz uprave Željeznica stiže saopštenje. Poručuju da u Hrvatsku šalju šinska vozila koja ne mogu da se poprave u radionicama u Srpskoj, a da je radionica iz Čakoveca imala najpovoljniju ponudu. Tvrde i da radnicima od januara ne isplaćuju materijalne troškove, jer su im, kako kažu, plate prioritet. Poručuju da su tvrdnje sindikalaca o nezakonitim odlascima u penziju – neistina.

“Netačno je da radnici kojima prestaje radni odnos iz preduzeća odlaze uskraćeni za otpremnine koje im po tom osnovu pripadaju. Pored otpremnina, obračunavaju im se i sva druga lična potraživanja i isplaćuju u roku dogovorenom sa sindikatima, osim kamata i sudskih troškova koji će biti isplaćeni po operativnosti kredita Svjetske banke”, poručuju iz uprave ŽRS.

Sindikalci poručuju da će se uskoro ponovo sastati, i definitivno odlučiti kako će se dalje ponašati. Uvjeravaju da neće sve ostati na tužbama.