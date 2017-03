Sindikalci ponovo traže zaostale naknade

Kasipović: Do stabilnog budžeta smanjenjem minulog rada

“Ovo je sramota, došli smo do dna, ovo je dno dna“. Tim riječima su sindikalci opisali situaciji u kojoj se nalaze administrativni radnici pravosuđa u RS.



U Okružnom sudu, u Istočnom Sarajevu, okupili su se na pauzi da vide šta im je činiti, jer u posljednja četiri mjeseca sve uštede, kažu,idu preko njihovih džepova. Plate su im smanjene, na osnovu minulog rada, a naknade za prevoz su prepolovljene, ali im se ni to ne isplaćuje.

“Meni se dugoje naknada za prevoz, za dva mjeseca, ja dolazim iz Rogatice, to je 150 km u oba smjera, pri dolasku i povratku na posao. – To je koliko novca? – Pa, to je 700 marka”, rekao je zaposlena u Okružnom Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu Dubravka Marjanović.

“Dešava se upravo zbog korišćenja tog prevoza da radnici kasne i da se nose odgovornost, međutim i mi tražimo odgovornost”, rekla je zaposlena u Osnovnom Sudu Sokolac Milka Đokić.

A, odgovornost traži i prvi sindikalac. Siniša Petrović je jasan – sve naknade odmah isplatiti, u suprotnom, kaže, zna šta im je činiti.

“Sazvaćemo naše organe, ako to treba da bude I štrajk, biće štrajk, sigurno, ali da ovakav način I odnosa prema nama je zaista nedopustiv, jer ja ću vam reći das mo zvali I kontaktirali Ministarstvo pravde, nikakvih informacija nemaju o naknadama, zvali smo Trezor nema informacija, zvali Ministarstvo finasija, nemaju informacija, pa da bar neko kaže biće vam isplaćeno za 10- 15, dva mjeseca, niko ništa ne zna”, rekao je predsjednik Sindikata radnika u pravosuđu RS Siniša Petrović.

Ministar pravde Anton Kapispović, danas je bio u Istočnom Sarajevu, samo nekoliko ulica od nezadovoljnih radnika. Nije ih posjetio, samo je kratko poručio da rješenje postoji.

“Štrajk je uvijek najlošije rješenje, ja sam uvijek na raspolaganju za ragovor sa sindikatom, Vlada RS je ponudila i model rješavanja i ranijih obaveza koje nisu izvršene”, rekao je ministar pravde RS Anton Kasipović.

Anton Kasipović se nada da će sutra ili prekosutra sjesti za sto sa sindikalcima pravosuđa kako bi umirio njihovo nezadovoljstvo. Sindikat pravosuđa je jedina sindikalna organizacija koja je izričito odbila da im Vlada RS, u 18 rata isplati zaostala dugovanja za prevoz, solidarišući se sa radnicima koji su zbog kašnjenja tužili Vladu RS.