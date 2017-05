Sin tužio oca jer mu nije davao dovoljno novca

Britanac Dejv Dejvs je 2011. godine na lutriji osvojio džek pot u iznosu od 101 miliona funti.

Tokom dvije godine, Dejv je sinu Majklu dao je više od 1,5 milona funti od lutrijskog dobitka, ali to njegovom sinu nije bilo dovoljno te je odlučio da tuži oca. Majkl je prebrzo trošio očev novac na razno razne gluposti i luksuz, te je Dejv odlučio prestati finansirati sina.

Njegovom sinu se to nije svidjelo, pa je odlučio svog oca tužiti sudu u Londonu jer smatrao da se otac mora brinuti za njega, sve dok on bude živ.

Tužba se bazirala na činjenici da je Dejv više puta ponavljao svom sinu da će “biti zbrinut bez obzira na sve”. Ipak, na sudu je rečeno kako je Dejv Dejvs odmah nakon osvajanja dobitka, isplatio sinovima Majklu i Metjuu, kao još devetorici bliskih rođaka i prijatelja po milion funti, za što je smatrao da je svima dovoljno za cijeli život.

Ipak, Majkl je sa svojom partnericom kupio kuću od 550.000 funti, te je trošio od 20.000 do 30.000 funti nedjeljno na luksuz i provode. Uz to, on je dao otkaz na poslu u IT industriji, a na sudu je kazao kako ga je otac uvjeravao da je to u redu.

Njega maćeha ga je savjetovala da prestane jesti u elitnim restoranima i da radije ide u McDonald’s.

Nakon što je potrošio prvi milion, Dejv je svom sinu nastavio davati novac, ali kada je vidio da to više nema smisla, odlučio je prekinuti s tim. Majkl je na sudu izjavio kako je primijetio promjenu u stavu svojih roditelja.

– S vremenom su se od skromnih ljudi preokrenuli u snobove, očekivali su da ih ljudi tretiraju drugačije zbog novca kojeg imaju – rekao je.

Sud je optužbe odbacio kao totalno neosnovane, a sudija je obrazložio odbacivanje bizarne tužbe protiv oca.

– Majklu su pružena sva sredstva za ugodan i lagodan život, ali on iz ličnih razloga nije iskoristio tu priliku – kazao je sudija.

Tako je Majkl ostao na kraju i zvaničnim putem bez finansija oca, odnosno stavljena je i sudska tačka na njegovu žalbu.

(Avaz)