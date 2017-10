Sin Majke Hrabrost proslavio peti rođendan

Nikola Dunović, sin preminule Jelene Trikić-Dunović, svima poznate kao Majka Hrabrost, koja je u 32. godini života odbila liječenje tumora na mozgu da bi održala trudnoću i na svijet donijela bebu, proslavio je peti rođendan u porodičnoj kući u Prijedoru.

“Bili su baba i deda, ostala porodica i prijatelji. Sjekla se torta, duvale svjećice. Bio je baš srećan”, kaže za “Nezavisne” Goran Dunović, otac malenog Nikole.

Ponosni otac kaže da je Nikola izrastao u “momka”, živahnog, inteligentnog, a krenuo je u i vrtić, to jest predškolsko.

“Sljedeće godine ima pravo da ide u školu, ako bude htio, naravno. Uglavnom, živ je maksimalno, nemiran, sve živo ga zanima, svašta hoće da vidi, ma ne staje, jednostavno rečeno. Vrtić, tete i drugari su ga malo smirili, ali opet je to slabo”, sa osmijehom govori Goran.

Za rođendan Nikola je dobio mnogo poklona, od odjeće, cipela, raznih igračaka, ali ono što ga je najviše obradovalo su, kaže, patike koje svijetle.

“One su ga, čim ih je vidio, prosto oduševile”, kaže Goran.

Kada je u pitanju Nikolina hrabra majka, Goran kaže da redovno idu na grob i pale svijeće.

“Što se tiče mame, Nikola zna sve. Uvijek idemo da palimo svijeće, ali nije on to još u pravom smislu shvatio. Ipak, koliko smo mu u tom uzrastu mogli objasniti, to je i razumio. Kako godine budu prolazile, sigurno će biti mnogo više pitanja i bola za majkom, ali trenutno nema takvih problema”, kaže Goran.

Goran kaže da sa istim emocijama kao i prije pet godina gleda na postupak i žrtvu pokojne supruge.

“Kako onda, tako i sada, jednake snage gledam na sve, isto je mišljenje i emocije, nema tu da nešto blijedi, to se ne može zaboraviti. A ona će uvijek biti u narodu poznata kao Majka Hrabrost”, ističe Goran.

Roditelji pokojne Jelene, Nikolini baka i deda, posjetili su unuka za rođendan, kao i svake godine što rade.

“Mi idemo tamo kod njih, oni dolaze kod nas, obilazimo se stalno. Naravno, koliko posao i obaveze dozvoljavaju, porodica smo”, kaže Goran.

Sanja Dunović, Nikolina tetka, kaže da gubitak majke ništa ne može nadoknaditi iako je porodica uvijek tu za njega.

“Mi se trudimo da mu nadoknadimo gubitak majke, ali to je nemoguće. Trudimo se da mu ona što manje fali. Mi smo tu da mu sve to olakšamo što više. Što bude stariji, sve će više da mu fali i sve će više da pita za nju”, rekla je Sanja.

Ona dodaje da je Nikola prebrzo narastao i da je veoma pametno dijete.

“Ti smo svaki dan zajedno, volimo se, pomažemo koliko možemo”, govori ona.

