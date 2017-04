Simptomi srčanih problema

Znakovi srčanog udara, kao i bilo koji problemi sa srcem, često znaju biti vrlo suptilni, kažu doktori.

Evo nekoliko simptoma na koje bi trebalo pripaziti.

1. Natečene noge ili gležnjevi

I dok natečenost nogu, može biti rezultat brojnih stvari, takođe može biti uzrokovan problemima s ventilom srca. Nakupljanje tečnosti je čest simptom srčanog udara. Ono nastaje kao posljedica smanjenog rada srca i smanjene mogućnosti da srce pumpa krv u periferne organe.

2. Glavobolje

Teške glavobolje mogu biti simptom moždanog udara ili krvnog ugruška. I dok sama glavobolja ne mora nužno ukazivati na problem sa srcem, ako uz nju imate i druge simptome poput ukočenosti u vratu, jakog umora, vrtoglavice, potražite jlekarsku pomoć.

3. Iscrpljenost

Ovo bi mogao biti najteži simptom za objasniti, jer možete biti iscrpljeni zbog milion razloga. No, ovde govorimo o nenormalnoj razini umora.

Ako ste relativno u dobroj formi, a odjednom vam postane naporno popeti se nekoliko stepenica, problem postoji. Dodaje da je znak takođe, ako osjetite onu slabost koju ste inače imali samo tokom gripa.

4. Grčevi u želucu

Mnogi ljudi pretpostavljaju da se kod problema sa srcem bol osjeća samo u prsima ili u lijevoj ruci, no bol se može pojaviti i negde drugdje. Nije neuobičajeno da vidim ljude koji se žale na bol u želucu, a zapravo se radi o srcu. Simptomi su lagana žgaravica do snažne mučnine i grčeva, a najčešći su kod ljudi starijih od 60 godina. Ako bol ne prolazi, potražite pomoć ljekara.

5. Nesvjestica

Nesvjestica je rezultat pada krvnog pritiska, a do koje može doći iz raznih razloga. No, takođe može biti indikator ozbiljnijih problema. Od poremećaja ventila koji ne dopušta pravilan protok krvi, presporo ili prebrzo kucanja srca ili sužene aorte. Ako vam se nesvjestice često događaju, nemojte to zanemarivati.

6. Vrtoglavica

Kao i mnogi od ovih simptoma, povremene vrtoglavice nisu razlog za zabrinutost. No, kad one ne prestaju, vrijeme je za doktora. Ako je u pitanju srce, to je vjerovatno zbog začepljenja arterija ili ventili ‘petljaju’ s krvnim pritiskom.

7. Bol u gornjem dijelu leđa

Pacijenti često kažu kako srčani udar izgleda kao da im slon sijedi na prsima, ali on takođe može sesti i na gornji dio leđa. Ako na tom mjestu imate nevjerovatnu količinu pritiska, to bi mogao biti znak srčanog.

(Kurir.rs)