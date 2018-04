Simić za ATV: Albanci demonizuju Zajednicu srpskih opština

Gostujući u Večernjim vijestima ATV-a, poslanik Srpske liste u parlamentu Kosova Igor Simić izjavio je da je na današnjem sastanku u Zvečanu upravljački tim predstavio svoj plan rada kada je riječ o aktivnostima o formiranju Zajednice srpskih opština.

“Naš plan je u potpunosti usaglašen sa sporazumom u Briselu, a ne namjerama Prištine da izvrda dogovore koji su postignuti”, kaže Simić.

Kada je riječ o činjenici da se Srbi na Kosovu i Metohiji čekali pet godina da se situacija oko formiranja ZSO pomjeri sa mrtve tačke, Simić ističe da se nikako nije smjelo dogoditi da prođe toliko vremena. Za to, kaže, nije bilo volje Prištine i međunarodne zajednice koja je trebalo da garantuje Briselski sporazum.

“Ako želite da postignete dogovor, obe strane moraju da budu iskrene u tom procesu. I dok smo sa jedne strane imali Beograd koji je želio da učešćem u procesu stabilizuje prilike u ovim sredinama, s druge strane imali ste Prištinu koja nije željela da uradi ništa. I ne samo to, međunarodni predstavnici su ćutali. Štaviše, oni su one dijelove sporazuma za koje je bio odgovoran Beograd često apostrofirali kao neurađen posao, dok su sa druge strane prećutkivali to da Priština nije preduzela nikakav korak ka ispunjenju onoga što je za nas najznačajnije, a to je formiranje Zajednice srpskih opština”, ističe Simić.

Od 38 opština na Kosovu i Metohiji, u njih deset Srbi su većina. Predstavnici svih deset opština danas su prisustvovali sastanku u Zvečanu i svi su se složili da je potrebno da se sačeka još tri mjeseca da se u skladu sa Briselskim sporazumom definiše statut koji će predstavljati pravni osnov za uspostavljanje Zajednice srpskih opština.

“Poslanici Srpske liste se trude da maksimalno urade sve što je u njihovoj moći kako bi olakšali ovaj proces. Upravljački tim sastavljen od četiri predstavnika srpskog naroda ima pun mandat da obavi ovaj posao do kraja” ističe Simić za ATV.

Albanci u Prištini se, kaže Simić, i na sam pomen Srpske liste homogenizuju, pa se i opozicija, bez obzira na sve, bez pitanja priklanja politici vladajućih.

“Oni se maksimalno trude da ovaj cjelokupan proces onemoguće, uspore, čak i da demonizuju Zajednicu srpskih opština i predstave je kao prijetnju Albancima, a to apsolutno nije istina. Kada vidite nadležnosti, ZSO bi trebalo da se stara o zdravstvu, prosvjeti, ekonomskom razvoju, urbanom i ruralnom planiranju. Na koji način to ko će da liječi i obrazuje Srbe može da ugrozi bilo kog Albanca” pita Simić.

Sve opcije su otvorene. Čekali smo pet godina i sačekaćemo još tri i po mjeseca da konačno vidimo ishod pregovora koji će konačno dovesti do formiranja Zajednice srpskih opština, zaključio je Simić.