Simić: Dolazak Erdogana u Sarajevo pokazao da BiH nije čak ni državna zajednica

Dolazak turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana u Sarajevo pokazuje da tzv. BiH nije čak ni neka državna zajednica dva entiteta, nego da su to potpuno dvije razdvojene sfere, rekao je Danijel Simić, urednik portala “Frontal.rs” u emisiji “5do7” ATV-a.

“Dolazak Erdogana u Sarajevo u Banjaluci nije izazvao ama baš nikakv utisak. Na pitanja novinara o Erdoganovom dolasku mlako su odgovarali lokalni političari, tu i tamo rekli su nekakv svoj stav. Za većinu populacije u Republici Srpskoj Erdogan kao da nije ni došao. Tako da sve te priče koje Erdogan priča o BiH ne stoje. Nema nikakvih problema, samo da je pričao o Federaciji BiH, a ne što je pričao o toj nekoj nepostojećoj cjeloj BiH”, kaže Simić.

On pojašnajva da je očigledno da su u jednom dijelu Federacije BiH Erdogan i Turska dobro došli.

“Zanimljiva je izjava Erdogana da Turska neće ostaviti BiH samu na put u EU, da može Turska bi sama sebi bi pomogla da uđe u Evropsku uniju”, navodi Simić.

On kaže da je miting u “Zetri” prvenstveno Erdoganova predstava za birače kod kuće,jer to je najveće biračko tijelo.

“Zatim to je i putokaz EU šta je Erdogan sve spreman da uradi, odnosno gdje su njegove uporne tačke na tlu Evrope. To je Sarajevo, što bi neki rekli to je njegova prćija, on u Sarajevu može da napravi miting i da mu dođu pristalice iz Evrope, koji će nazad ponijeti svoje slike , selfije i na taj način će lakše djelovati kod dijaspore”, rekao je Simić.