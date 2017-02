SFRJ iz ugla novinara NYT: Ujedinjeni u sumnjičavosti prema Srbima

U današnja tmurna vremena opstaje mit o blagostanju običnih ljudi u “zlatnim osamdesetim” godinama u bivšoj Jugoslaviji. Američki novinar Fergus M. Bordevič to nije vidio tako 1986. godine.



Evo njegovih zapažanja.

Josip Broz Tito je ujedinio zaraćenu zemlju i postigao mnogo u oblasti obrazovanja, industrije i privrede, ali nije uspio da stvori dugotrajno osjećanje nacionalnog jedinstva, pisao je 1986. godine novinar “Njujork tajmsa” Fergus M. Bordevič u tekstu o Jugoslaviji tog doba.

Kada je Tito preminuo 1980. godine, nakon više od tri decenije na čelu nacije, svijet mu se poklonio, a veliki broj svjetskih lidera došao je na njegovu sahranu, podsjeća list.

Tito je dobio veliku podršku Zapada zbog otpora i prkosa Staljinu 1948. godine, dok je sa druge strane, uživao i veliku podršku Istoka zbog odanosti ideji međunarodnog socijalizma, a imao je i podršku zemalja u razvoju zbog svoje uloge u Pokretu nesvrstanih.

U Jugoslaviji, Tito je bio vrhovna ikona nacije, gotovo mitološka pojava. Ujedinio je zaraćenu zemlju, postigao mnogo na području obrazovanja i industrije, institucionalizovao sistem radničkog samoupravljanja, koji su jugoslovenski komunisti smatrali esencijom pravog socijalizma, navodi se tekstu Njujork tajmsa.

Ipak, kako se ocjenjuje, Tito je podbacio u stvaranju dugotrajnog osjećaja nacionalnog jedinstva i svrhe u Jugoslaviji. Lideri jugoslovenskih republika bili su više zainteresovani za interese svojih vlastitih republika, nego za naciju kao jedinstvenu cjelinu.”

Šest godina nakon Titove smrti, sukobi i ljubomore, koji su bili potisnuti pod titoističkim mitom, isplivali su na površinu, objavio je njujorški dnevnik u tekstu iz 1986. godine dodajući da je Jugoslavija tada bila poprište sukoba nacionalizama, religije u usponu, ekonomskog haosa, birokratske paralize, pluralista koji žele da rastave jednostranačku državu i neostaljinista koji se bore protiv njih.

Iako je službeno bilo zabranjeno kritikovati Tita, upravo je njegova politika kriva za nevolje zemlje. U ranim sedamdesetim godinama, njegove čistke liberala i inovatora iz Komunističke partije ostavile su traga, ocjenjuje američki novinar.

“Da je Tito umro krajem šezdesetih, otišao bi u istoriju kao mnogo veći čovjek. Nakon tog vremena, kočio je reforme”, navodi on komentar jednog beogradskog intelektualaca koji je ostao anoniman.

Jugoslavija je 1986. godine bila na raskrsnici a većina njenih problema bila je povezana sa ekonomijom, navodi autor.

Jugoslavija je tada dugovala 20 milijardi dolara stranim bankama i vladama, pa je bila među najzaduženijim zemljama, nezaposlenost je iznosila 17 odsto, što je tada bila najviša stopa u Evropi, dok je stopa inflacije skočila na 85 odsto godišnje. Od 1980. do 1986. godine, kada je tekst pisan, standard života pao je za 30 odsto.

Neefikasnost i apatija dostigli su zaprepašćujući nivo. Prema procjenama Zapada, četvrtina, od šest miliona zaposlenih u javnom sektoru, je nepotrebni višak.

Svakog dana 700.000 radnika nalazilo se na bolovanju, a 600.000 proslavljalo je praznike, dok su oni koji su se pojavljivali na poslu radili u proseku 3,5 sata dnevno.

Jugoslovenski službenici su za aktuelnu situaciju krivili su cijene nafte i strane vlade.

“Svi su im krivi, osim njihove verzije socijalizma. Činjenice govore drugu priču – zapadne banke finansijski su pomagale jugoslovenskoj ekonomiji godinama”, piše u tekstu koji je prenio Indeks.

Čak su 1983. godine spasili zemlju od bankrota hitnom pozajmicom od šest milijardi dolara, a 1985. su izvori iz Bona i Vašingtona uveravali jugoslovensku premijerku Milku Planinc da postoji politička potpora za nove kredite.

U temeljima jugoslovenske ekonomije nalazilo se Titovo radničko samoupravljanje, idealistički program koji je u praksi podbacio, te nije ostvario zacrtana obećanja. Menadžeri su se birali po ideološkom ključu, a ne po stručnosti.

“U ime etničke autonomnosti, Tito je prepustio određivanje ekonomskih politika vladama pojedinačnih republika. To je dovelo do toga da je svaka republika donosila odluke u vlastitom interesu, a da se previše pažnje posvećivalo zemlji kao cjelini. Takav je sistem doveo do sukoba, konfuzije i neučinkovitosti”, pisao je Njujork tajms.

Jedina prava “nacionalna” jugoslovenska institucija bio je Savez komunista koji je okupljao dva miliona članova jugoslovenske Komunističke partije. U svakoj pojedinačnoj republici, partija je kontrolisala instrumente vlasti i imala moć upravljanja slobodom govora i mišljenja u tim društvima.

Čak su i ti komunisti bili podeljeni između regionalnih lojalnosti, i konflikata između reformista i konzervativaca, a decentralizacija i ekonomska stagnacija doveli su do buđenja starih nacionalnih ljubomora.

Srbi za nevolje Jugoslavije krivili su bogatije Hrvate i optuživali ih za sebičnost, Hrvati za iste nevolje optuživali su Srbe i prozivali ih zbog hegemonizma.

Imućni Slovenci su se žalili kako su siromašni, Kosovo i Makedonija bunari bez dna za finansijsku pomoć, a Makedonci su se žalili da im Srbi i Mađari iz Vojvodine prodaju žito u inostranstvu.

Kako je primijetio, u Jugoslaviji, zemlji u kojoj su tri velike religije usko vezane uz etničke tradicije, nacionalizam je često izmiješan sa religijom.

“Najsnažniji savez religije i nacionalizma nalazi se u Hrvatskoj. Hrvatski nacionalisti kreću se od liberalnih reformista do komunista, koji su ljubomorni na političku moć Srba, kao i od katoličkih progresivaca do terorista koji možda imaju i fašističke korijene. Međutim, sve ih ujedinjava jedna stvar – sumnjičavost prema Srbima”, primijetio je Bordevič.

Kosovo republika

Od svih etničkih sukoba u Jugoslaviji, autor posebno istače sukob kosovskih Albanaca koji su tada, kako navodi, činili 77 odsto populacije te pokrajine i imali najvišu stopu nataliteta u Evropi.

“Nacionalisti među njima traže vlastitu jugoslovensku republiku za sebe ili pravo da se odvoje i pridruže Albaniji”, pisao je novinar Njujork tajmsa.